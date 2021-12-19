Пожар на «Северной верфи» ликвидирован. Борьба за корабль шла почти 29 часов

Пожарные закончили работы на полыхавшем корвете «Проворный», который строится для военных на заводе «Северная верфь» в Петербурге.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря, ликвидация объявлена накануне за час до полуночи. Огонь локализовали около одиннадцати часов вечера 17 декабря, следующие сутки пожарные тушили отдельные очаги, проливали корвет и разбирали завалы.
В пресс-службе «Северной верфи» «Фонтанке» уточнили, что размер ущерба пока не определён. Этим займётся комиссия из представителей ОСК и верфи.
Пожар начался 17 декабря после шести часов вечера. Его тушили по четвёртому из пяти существующих номеров сложности. В пиковую нагрузку на месте работали почти 170 пожарных от МЧС.
Трое сотрудников пожарно-спасательных частей пострадали. Один травмировал ногу, двое с ожогами были доставлены в больницу.
Корвет «Проворный» был заложен в 2013 году, через шесть лет был произведен технический спуск на воду. Передать его 114-й бригаде кораблей охраны водного района на Камчатке планировали в конце 2022 года. «Проворный» стоил около 30 миллиардов рублей.