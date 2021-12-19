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Пожар на «Северной верфи» ликвидирован. Борьба за корабль шла почти 29 часов

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Пожарные закончили работы на полыхавшем корвете «Проворный», который строится для военных на заводе «Северная верфь» в Петербурге.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря, ликвидация объявлена накануне за час до полуночи. Огонь локализовали около одиннадцати часов вечера 17 декабря, следующие сутки пожарные тушили отдельные очаги, проливали корвет и разбирали завалы.

В пресс-службе «Северной верфи» «Фонтанке» уточнили, что размер ущерба пока не определён. Этим займётся комиссия из представителей ОСК и верфи.

Пожар начался 17 декабря после шести часов вечера. Его тушили по четвёртому из пяти существующих номеров сложности. В пиковую нагрузку на месте работали почти 170 пожарных от МЧС.

Трое сотрудников пожарно-спасательных частей пострадали. Один травмировал ногу, двое с ожогами были доставлены в больницу.

Корвет «Проворный» был заложен в 2013 году, через шесть лет был произведен технический спуск на воду. Передать его 114-й бригаде кораблей охраны водного района на Камчатке планировали в конце 2022 года. «Проворный» стоил около 30 миллиардов рублей.

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Комментарии (6)

VKuser1606138
Просто интересно, что могло так сильно и долго гореть в недостроенном военном корабле - учитывая что он изначально должен быть рассчитан на выживание в военных действиях? Поставили переборки из горючего пластика?
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Сверхдержава, 10 лет почти строили этот баркас, трое суток тушили и всё в ж.... Я недавно писал что знакомый инженер рассказывал ,что там одни укурки работают и там же продают, все помойки завалены бутылками с дырками, кто старше 50ти, тот самогончик гонит прямо на заводе, а чего место валом. Но боты убеждали что это я напкот🤣🤣🤣🤣 Итог как всегда один, минус много миллиардов из бюджета и налогов в помойку, а детей смс лечим.
Гражданкa
наверное, уже и восстанавливать нет смысла
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