Пожар на «Северной верфи» ликвидирован. Борьба за корабль шла почти 29 часов

Пожарные закончили работы на полыхавшем корвете «Проворный», который строится для военных на заводе «Северная верфь» в Петербурге.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 19 декабря, ликвидация объявлена накануне за час до полуночи. Огонь локализовали около одиннадцати часов вечера 17 декабря, следующие сутки пожарные тушили отдельные очаги, проливали корвет и разбирали завалы.

В пресс-службе «Северной верфи» «Фонтанке» уточнили, что размер ущерба пока не определён. Этим займётся комиссия из представителей ОСК и верфи.