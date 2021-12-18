Петербург накрыл дым от миллиардов: можно ли считать пожар на корвете неожиданностью

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Смрад от пожара высшего ранга накрыл Кировский район города — редкий случай, когда налогоплательщики могли ощутить дым своих горящих миллиардов. Это финал регулярных огненных ЧП на верфях города на Неве. Первые сообщения о пожаре на «Северной верфи» (в советское время - заводе им. Жданова) начали появляться около семи вечера пятницы. Сначала сообщалось, что огонь охватил 80 квадратных метров на строящемся корабле. Через три часа они превратились в 800. А безымянный горящий проект - в перспективный корвет ВМФ России «Проворный».

автор фото Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Жители Кировского района начали массово жаловаться на смрад, напоминающий запах жженой резины или пластмассы. На масштабный пожар заспешили спецслужбы и первые лица. Одним из первых через проходную проехал кортеж полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. А затем и губернатор Александр Беглов «взял под свой контроль координацию городских и чрезвычайных служб», передали информагентства. Любая помощь не была бы лишней: корвет габаритами 20 на 118 метров, наверху - три горящих надстроенных яруса, внутри - несколько очагов, грозящие взорваться баллоны с кислородом, мусор, брезентовые тенты. К тушению привлекли почти 90 сотрудников МЧС и 22 расчёта. Два спасателя оказались в больнице — 45-летний старший прапорщик и 34-летний сержант — пострадали. Оба находятся во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России, предварительно, с ожогами у одного 15% процентов, у другого 4 процентов кожи, медики оценивают их состояние как средне тяжёлое. Третий пострадал легко и от госпитализации отказался.

Локализовать пожар удалось лишь к 23 часам.

автор видео Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Корвет «Проворный», предназначенный для патрулирования ближней морской зоны, долгие годы был неотъемлемым элементом пейзажа «Северной верфи». Его заложили еще в далеком 2013 году. В 2019-м был технический спуск на воду. Передача флоту корабля была запланирована на конец 2022 года. Он должен войти в состав 114-й бригады кораблей охраны водного района на Камчатке. В Петербург даже приехал сформированный под него на Тихоокеанском флоте экипаж — их учебная программа включала отработку борьбы за живучесть корабля. Теперь этим займутся многочисленные проверяющие. Комиссию пообещали на самой «Северной верфи», приехали сотрудники прокуратуры, проверку начал СК. Но едва ли они найдут в случившемся какой-то новый сюжет, кроме масштаба. Пожары на верфях ОСК в Петербурге происходит регулярно, а расплачиваться обычно за них приходится заказчику. В феврале 2021 на Балтзаводе тушили возгорание на атомном ледоколе «Урал». Ерунда — ущерба нет. Но он горел трижды. Еще и в феврале и апреле 2019-го. А срок сдачи плавно переехал на 2022 год.

В 2018 на «Адмиралтейских верфях» горел строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Съезжались десятки пожарных. В марте 2021 года стал известен ущерб — 424 млн рублей. . В 2016 году в огне серьезно пострадал корпус тральщика «Георгий Курбатов», строящегося на Средне-Невском судостроительном заводе. В итоге спуск на воду вместо 2016 года состоялся лишь в 2020. А ввели его в состав ВМФ России лишь в августе 2021 года. В 2020 году три сотрудника «Адмиралтейских верфей» пострадали при взрыве на строящемся для ВМФ России корабле «Иван Папанин». И это только те случаи, которые сразу вспоминаются. Не говоря уже о самом известном в России пожаре на верфях 12 декабря 2019 года, когда загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В СМИ тогда оценили ущерб в 95 млрд рублей. О том, насколько серьезен ущерб и почему произошёл пожар «Фонтанка» хотела расспросить гендиректора «Северной верфи» Игоря Орлова — бывшего губернатора Архангельской области, прославившегося мусорным проектом на Шиесе. Но он лишь выступил с пожеланием : «Ничем не могу помочь. Давайте, удачи».

Судя по контрактам Минобороны на аналогичные корветы, стоимость «Проворного» около 30 миллиардов рублей. Илья Казаков, «Фонтанка.ру»