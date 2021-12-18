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Пожарные в Петербурге продолжают работать на полыхавшем корвете, под завалами могут быть очаги

Ликвидация пожара на «Северной верфи» еще не объявлена, спасатели продолжают разбирать завалы и проливать конструкции.

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Несколько пожарных расчетов 18 декабря продолжают работы на сгоревшем корвете «Проворный», который минувшим вечером загорелся на верфи в Петербурге, сообщили «Фонтанке» в МЧС.

В пресс-службе «Северной верфи» уточнили, что сейчас на месте работают пять пожарных подразделений, которые проливают надстройку верхней палубы, чтобы избежать повторного возгорания.

«Параллельно выполняется откачка воды. Формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установки причины возгорания и оценки ущерба», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.

Пожар начался накануне после шести часов вечера. Спасатели сообщали о площади в 800 квадратных метров, на верфи говорят об итоговой площади в два раза меньше.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
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В пиковую нагрузку на месте работали почти 170 спасателей. Трое пожарных пострадали. В больнице 44-летний начальник караула ПСЧ и 34-летний мужчина, у первого ожоги 15 процентов тела, у второго обгорели руки, оба в состоянии средней тяжести. Еще один пожарный, из другой части, ушиб голень. На локализацию ушло почти пять часов.

Корвет «Проворный» был заложен в 2013 году, через шесть лет был произведен технический спуск на воду. Передать его 114-й бригаде кораблей охраны водного района на Камчатке планировали в конце 2022 года. «Проворный» стоил около 30 миллиардов рублей.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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Комментарии (11)

Викеша
Восемь лет строили один корабль???!!!
VKuser174198221
Строительство этой лоханки ( 1800 тонн водоизмещения) не имело никакого военного смысла......Ну сгорело.....Ну славные еффективные манагеры из ОСК ( старший Полтавченоко)- пополучали большие зарплаты.....Прикупили где-то вилы и грабли....задача выполнена по-моему....А что предполагалось как-то иначе?
260650801
мигранты что-то варили?
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