Пожарные в Петербурге продолжают работать на полыхавшем корвете, под завалами могут быть очаги

Несколько пожарных расчетов 18 декабря продолжают работы на сгоревшем корвете «Проворный», который минувшим вечером загорелся на верфи в Петербурге, сообщили «Фонтанке» в МЧС.
В пресс-службе «Северной верфи» уточнили, что сейчас на месте работают пять пожарных подразделений, которые проливают надстройку верхней палубы, чтобы избежать повторного возгорания.
«Параллельно выполняется откачка воды. Формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установки причины возгорания и оценки ущерба», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.
Пожар начался накануне после шести часов вечера. Спасатели сообщали о площади в 800 квадратных метров, на верфи говорят об итоговой площади в два раза меньше.
В пиковую нагрузку на месте работали почти 170 спасателей. Трое пожарных пострадали. В больнице 44-летний начальник караула ПСЧ и 34-летний мужчина, у первого ожоги 15 процентов тела, у второго обгорели руки, оба в состоянии средней тяжести. Еще один пожарный, из другой части, ушиб голень. На локализацию ушло почти пять часов.
Корвет «Проворный» был заложен в 2013 году, через шесть лет был произведен технический спуск на воду. Передать его 114-й бригаде кораблей охраны водного района на Камчатке планировали в конце 2022 года. «Проворный» стоил около 30 миллиардов рублей.