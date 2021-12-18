Пожарные в Петербурге продолжают работать на полыхавшем корвете, под завалами могут быть очаги

Несколько пожарных расчетов 18 декабря продолжают работы на сгоревшем корвете «Проворный», который минувшим вечером загорелся на верфи в Петербурге, сообщили «Фонтанке» в МЧС.



В пресс-службе «Северной верфи» уточнили, что сейчас на месте работают пять пожарных подразделений, которые проливают надстройку верхней палубы, чтобы избежать повторного возгорания.



«Параллельно выполняется откачка воды. Формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установки причины возгорания и оценки ущерба», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе.

