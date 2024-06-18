В Сочи третий день ищут девушку, пропавшую во время шторма. Прохожий снял, как ее смыли волны

В Сочи спасатели третьи сутки ведут поиски 20-летней девушки, пропавшей на пляже во время шторма. Во вторник, 18 июня, в сети появилось видео момента, как девушку смывает в море на глазах у приятеля и прохожих.



Как пишет Sochi1.ru, трагедия произошла на пляже «Ривьера» 16 июня. Судя по кадрам, сделанным случайным прохожим, девушка была вместе с молодым человеком. Очевидцы рассказали, что парень уговорил ее зайти с ним по колено в бушующее море. В один момент волны сбили пару с ног. Парню удалось удержаться у берега, а вот девушку унесло. После она пропала из виду.