В России хотят усилить миграционный контроль. Госдума приняла в первом чтении закон о режиме высылки

В отношении незаконопослушных мигрантов могут ввести режим высылки. Законопроект об этом в первом чтении приняли депутаты Госдумы во вторник, 18 июня.



Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, концепция выглядит так: режим высылки предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля.

После введения режима высылки иностранец не сможет купить в РФ недвижимость или автомобиль. Также будет невозможно взять кредит, водить машину и свободно перемещаться по России. Кроме того, нельзя будет тратить более 30 тысяч рублей с банковского счета. Открывать новый счет также запрещено.