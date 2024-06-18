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    В России хотят усилить миграционный контроль. Госдума приняла в первом чтении закон о режиме высылки

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    В отношении незаконопослушных мигрантов могут ввести режим высылки. Законопроект об этом в первом чтении приняли депутаты Госдумы во вторник, 18 июня.

    Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, концепция выглядит так: режим высылки предлагают вводить для иностранцев, которые нарушают срок пребывания в России, просрочили свои миграционные документы или совершили правонарушение. Мигрантов будут вносить в реестр государственного контроля.

    После введения режима высылки иностранец не сможет купить в РФ недвижимость или автомобиль. Также будет невозможно взять кредит, водить машину и свободно перемещаться по России. Кроме того, нельзя будет тратить более 30 тысяч рублей с банковского счета. Открывать новый счет также запрещено.

    «Одновременно законопроектом предложено уменьшить срок временного (без визы) пребывания до 90 суток в течение года», — отметили в Госдуме.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Госдума в первом чтении приняла запрет продажи энергетиков несовершеннолетним по всей России.

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    Госдума РФРежим высылки для мигрантов
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