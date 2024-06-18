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    Джастин Тимберлейк арестован в Нью-Йорке за пьяную езду

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    Полиция Нью-Йорка задержала певца Джастина Тимберлейка ночью 18 июня. Он возвращался со встречи пьяным.

    Об аресте музыканта пишет таблоид TMZ. Известно, что Джастин Тимберлейк вечером отправился на ужин с друзьями в районе Саг Харбор. Возвращался он за рулем своего автомобиля и был в состоянии опьянения. Проехал он немного, и почти сразу был остановлен полицией.

    В настоящий момент, по данным издания, певец находится в полицейском участке, но в ближайшее время выйдет под залог.

    Джастин Тимберлейк прославился в составе группы ’N Sync. У него четыре премии Эмми и девять Грэмми.

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