Jägermeister зарегистрировал новый товарный знак в России

Роспатент зарегистрировал новый товарный знак для немецкого производителя ликеров Jägermeister, который ушел из России в 2022 году. На это 18 июня обратило внимание издание RTVI в своем Telegram-канале.



Согласно данным из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак Jägermeister был зарегистрирован 11 июня, а заявку компания из немецкого Вольфенбюттеля подала 23 ноября 2023 года. В перечне товаров, помимо алкогольных напитков, указаны безалкогольные напитки, сиропы, а также одежда, обувь и головные уборы.