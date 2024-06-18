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    Jägermeister зарегистрировал новый товарный знак в России

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    Роспатент зарегистрировал новый товарный знак для немецкого производителя ликеров Jägermeister, который ушел из России в 2022 году. На это 18 июня обратило внимание издание RTVI в своем Telegram-канале.

    Согласно данным из реестра Федеральной службы по интеллектуальной собственности, товарный знак Jägermeister был зарегистрирован 11 июня, а заявку компания из немецкого Вольфенбюттеля подала 23 ноября 2023 года. В перечне товаров, помимо алкогольных напитков, указаны безалкогольные напитки, сиропы, а также одежда, обувь и головные уборы.

    Скриншот с сайта Федерального института промышленной собственности
    Скриншот с сайта Федерального института промышленной собственности
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    Компания Jägermeister официально прекратила поставки своей продукции в Россию в ноябре 2022 года. С 2023 года фирма судилась с калужским ликеро-водочным заводом «Кристалл» из-за похожего оформления бутылок травяного ликера его производства. В конце 2023-го «Кристалл» выиграл два арбитражных суда по искам Mast-Jagermeister SE, а затем подал встречный иск о защите деловой репутации, но позже отказался от него. В марте 2024 года компании подписали мировое соглашение. Jägermeister признала изменение дизайна бутылок и этикеток исчерпывающим «во избежание каких-либо новых исков», писал ТАСС.

    Jägermeister не первая компания, которая регистрирует товарные знаки в России после ухода с российского рынка. Ранее заявки в Роспатент подали Starbucks Corporation и The Coca-Cola Company.

    Скриншот с сайта Федерального института промышленной собственности
    Скриншот с сайта Федерального института промышленной собственности

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