«Ведомости»: Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

Газировка под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite может вернуться на российский рынок: американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola, ушедший из России, снова регистрирует свои товарные знаки в нашей стране. Пока же у нас продается только «Кока-Кола», привезенная из дружественных стран. Об этом 14 июня пишут «Ведомости».



По данным издания, в апреле The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков для напитков. В российском подразделении компании запрос газеты пока не прокомментировали.

