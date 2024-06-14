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    «Ведомости»: Coca-Cola снова регистрирует товарные знаки в России

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    Газировка под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite может вернуться на российский рынок: американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola, ушедший из России, снова регистрирует свои товарные знаки в нашей стране. Пока же у нас продается только «Кока-Кола», привезенная из дружественных стран. Об этом 14 июня пишут «Ведомости».

    По данным издания, в апреле The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков для напитков. В российском подразделении компании запрос газеты пока не прокомментировали.

    The Coca-Cola Company основана в 1892 году, её самые известные бренды: Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в РФ, в июне остановила производство и продажу напитков под своими брендами.

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    Coca-ColaТоварный знакРоспатент
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