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    Два забытых чемодана остановили метро и трамваи в центре Праги

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    В центре Праги подозрительные чемоданы, оставленные на дороге, стали причиной остановки двух веток метро и пяти линий трамваев. Подробности сообщило новостное издание Idnes во вторник, 18 июня. Осмотр багажа заставил жителей и экстренные службы выдохнуть.

    Два чемодана заметили на Вацлавской площади. Полиция оперативно оцепила территорию, ограничения затронули трамвайные пути и спуски в метро. К месту происшествия были направлены саперы и медики.

    Осмотр багажа показал — внутри ничего опасного нет. Спустя некоторое время работа обеих линий метро была возобновлена, вскоре на маршруты вернулись и трамваи.

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