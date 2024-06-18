Два забытых чемодана остановили метро и трамваи в центре Праги

В центре Праги подозрительные чемоданы, оставленные на дороге, стали причиной остановки двух веток метро и пяти линий трамваев. Подробности сообщило новостное издание Idnes во вторник, 18 июня. Осмотр багажа заставил жителей и экстренные службы выдохнуть.

Два чемодана заметили на Вацлавской площади. Полиция оперативно оцепила территорию, ограничения затронули трамвайные пути и спуски в метро. К месту происшествия были направлены саперы и медики.



Осмотр багажа показал — внутри ничего опасного нет. Спустя некоторое время работа обеих линий метро была возобновлена, вскоре на маршруты вернулись и трамваи.