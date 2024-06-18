Глава СК затребовал доклад о расследовании дела о мошенничестве с УК в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении сотрудников управляющих компаний Петербурга. Претендентов хватает.

«В сети Интернет размещено обращение к председателю СК России от собственников многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, которые сообщают о мошеннических действиях работников ряда управляющих компаний, а также о бездействии компетентных органов в связи со сложившейся ситуацией», — сказано в сообщении пресс-службы СК от 18 июня.

В Следственном комитете отмечают, что уже находится в процессе расследования уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), некоторые фигуранты объявлены в международный розыск. О ходе именно этого расследования и поручил доложить Бастрыкин, обратив внимание на публичное обращение петербуржцев. Конкретные фигуранты не называются, но ранее «Фонтанка» писала, что в международный розыск объявляли бенефициара холдинга ПАО «ГИТ» Гранта Агасьяна.

В то же время накануне, 17 июня, в ютуб-канале «Народный жилищный инспектор» было опубликовано видео, где петербуржцы просят главу Следственного комитета остановить противоправную деятельность управляющих компаний. Они говорят, в частности, об уголовном деле по ст. 159 УК РФ, которое было возбуждено из-за ситуации в ЖК «Триумф» под управлением ООО «ЛСТ Констракшен» в августе 2023 года. «Фонтанка» подробно писала об этом. По версии следствия, в пользу «ЛСТ Констракшен» был подделан протокол общего собрания собственников, после чего компания собирала деньги за обслуживание дома и коммунальные услуги, не оказывая реальных услуг и не имея на это права.

Сейчас петербуржцы рассказывают, что пытались добиться возбуждения аналогичных уголовных дел по ситуации в других домах под управлением ООО «ЛСТ Констракшен» и указывали на лиц, причастных, по их словам, к подделке протоколов и сбору средств. Но к результатам это не привело. Активисты считают, что действия управляющих организаций, связанных, по их мнению, с ООО «ЛСТ Констракшен», нанесли им миллионный ущерб. Они просят объединить все заявления, которые касаются этой темы, в одно дело, держать ход следствия на контроле и привлечь виновных к уголовной ответственности.