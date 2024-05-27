В Василеостровском районе возбудили уголовное дело о подделке протоколов собрания собственников

Управление МВД по Василеостровскому району Петербурга возбудило уголовное дело по результатам проверки УК «Нарвская». Об этом «Фонтанке» стало известно 27 мая из ответа МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который предоставил изданию он сам.



Проверка МВД была реакцией на поступившие сведения о фальсификации подписей собственников в протоколах общих собраний дома № 9 на Морской набережной. 21 мая было решено возбудить дело по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»).