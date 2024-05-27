В Василеостровском районе возбудили уголовное дело о подделке протоколов собрания собственников

Управление МВД по Василеостровскому району Петербурга возбудило уголовное дело по результатам проверки УК «Нарвская». Об этом «Фонтанке» стало известно 27 мая из ответа МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который предоставил изданию он сам.
Проверка МВД была реакцией на поступившие сведения о фальсификации подписей собственников в протоколах общих собраний дома
Жители этого дома противостояли УК «Нарвская» не один год, в том числе в судах, и пытались установить власть собственного ТСЖ. Однако стоило им провести голосование за новую управляющую организацию, тут же появлялись протоколы другого голосования с подписями за УК «Нарвская».
С этой УК судились и арендаторы помещений, с которыми был расторгнут договор из-за внезапного захвата компанией нового адреса. Так, в иске нотариуса, который работал в здании на
Жители другого дома, на проспекте
По данным системы ГИС ЖКХ, сейчас под управлением УК «Нарвская» находятся 15 домов. За восемь лет работы внеплановые проверки Госжилинспекции по жалобам жителей происходили семь раз. За 2024 год компанию дважды привлекали к административной ответственности и штрафовали: за нарушения в сфере управления домами и неразмещение информации в ГИС ЖКХ.
По данным СПАРК, доход УК «Нарвская» за 2023 год составил 186,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 37 миллионов рублей.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об УК «Терра», которая взяла под управление сразу 400 домов в Петербурге.