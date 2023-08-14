А так можно, оказывается? СК возбудил дело о мошенничестве из-за подделки протоколов в ЖК «Триумф»

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по особо крупному мошенничеству. В основе — максимально тривиальная фабула с подделкой протоколов собственников жилья.
Как сообщает ведомство 14 августа, речь идет о доме под адресу: Дунайский проспект, дом 7, корпус 7. Это ЖК «Триумф», «Фонтанка» подробно рассказывала о коммунальных коллизиях, которые там начались вскоре после сдачи жилого комплекса. Следствие считает, что неустановленные лица сфальсифицировали протокол общего собрания собственников помещений, согласно которому якобы было принято решение сменить управляющую организацию с ОАО «Сити Сервис» на ООО «ЛСТ Констракшен». «Соучастники, осознавая, что ООО «ЛСТ Констракшен» должно осуществлять оказание жилищных и прочих услуг по управлению и содержанию указанного дома, путем обмана направляли счета-извещения от имени ООО «ЛСТ Констракшен» собственникам 1 272 жилых помещений на оплату жилищных и прочих услуг на общую сумму не менее 1 млн рублей, не оказывая при этом никаких услуг», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» рассказывала, что экспансию «ЛСТ Констракшен» и методы работы ранее могли оценить жители и других домов. В 2015 году ее создал нынешний глава МО «Александровский» Василий Коробко, позднее учредителем стал его брат.
Сам по себе сюжет с поддельными протоколами собраний, на которых якобы меняют управляющую компанию или голосуют за повышение тарифов, повторяется в Петербурге регулярно: там встречают подписи умерших людей, а о своем вымышленном участии постфактум узнают даже депутаты ЗакСа. Оспорить подлинность протокола сложно, доказать умышленную фальсификацию — тем более. Поэтому не так много активных жильцов находят в себе силы судиться, а до почерковедческой экспертизы дело доходит еще реже.