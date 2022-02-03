Продолжение выборов другими средствами. Как УК главы муниципалитета обживается в Купчино

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







О том, что у жителей дома по Пловдивской, 2, сменилась управляющая компания, они узнали осенью прошлого года. Как это произошло — жители не поняли и обратились в ГЖИ. Там им ответили, что теперь домом управляет ООО «ЛСТ Констракшен», которое предоставило протокол собрания собственников. «Мы пришли с соседями в ГЖИ и попросили показать протокол и наши подписи. У каждой квартиры было примерно по две подписи, но это были не наши. Всё было написано одной рукой и одной ручкой. Мы на это указали инспекции, и по нашим подписям она обратилась в районное УМВД», — рассказала жительница дома по Пловдивской, 2. Некоторые инициативные собственники из-за фальсификации своих подписей сами пошли в полицию, а другие даже в суд. Разбирательства по этим вопросам пока продолжаются.



Когда уже зашли

Собственники решили провести новое собрание, чтобы вернуть ЖКС № 3 по Фрунзенскому району в свой дом. Как они признаются, им они тоже не всегда были довольны, но «так нагло» компания не поступала. О ситуации жители рассказывали и в письмах губернатору города Александру Беглову, и администрации Фрунзенского района. «Мы просили оказать содействие по возбуждению уголовного дела по факту мошенничества и подделки документов и инициировать проверку деятельности управляющей компании «ЛСТ Констракшен», а также просили ГЖИ рассмотреть вопрос об отзыве лицензии у данной компании на ведение деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Но ответа не последовало», — утверждают они.

Схема с поддельными результатами общего собрания собственников не новая. В Петербурге даже заработал сервис для обращений из-за фальсификации протоколов, на который с конца сентября по конец декабря прошлого года поступило 1280 обращений. Однако управляющая компания «ЛСТ Констракшен» в подобном сюжете фигурирует не в первый раз. Об этом вспоминают и жители дома на Пловдивской, 2, указывая на соседей по проспекту Славы, 51. Туда «ЛСТ Констракшен» пришла еще в 2019 году, но там недовольных услышала прокуратура, которая признала поддельными 210 подписей и возбудила уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. ГЖИ в итоге отказала ЛСТ в лицензии на этот дом. Закрепить успех местные пытались в суде, где просили признать протокол собрания собственников недействительным. Но судья Наталья Подольская, которая также вела заседания по многомиллионному иску к активистам Денису Михайлову и Богдану Литвину, отказала в этом, несмотря на сведения прокуратуры. Вскоре ЛСТ вернулась в дом, на что дала добро и ГЖИ, ссылаясь на отказ в иске.



«ЛСТ Констракшен» была создана в 2015 году. Ее учредителем и генеральным директором до середины 2019 года являлся Василий Коробко, сейчас — глава муниципального образования «Александровский», второго по площади во Фрунзенском районе. После избрания муниципальным депутатом от партии «Единая Россия», а затем и главой МО, он вышел из капитала, учредителем компании стал его брат. На участках, где избирался Коробко, среди членов комиссии были сотрудники его УК, а некоторые стали ими уже после. Так, пост гендиректора «ЛСТ Констракшен» Коробко отдал человеку, который помогал подсчитывать бюллетени, принесшие ему победу, — Александру Живуцкому.

В настоящий момент «ЛСТ Констракшен» управляет 11 домами, и большинство из них находятся в соседнем округе «Георгиевский», который тоже плотно связан с Коробко. «Фонтанка» рассказывала, как члены избирательных комиссий и будущие депутаты «Георгиевского» и «Александровского» сплетались будто в одну цепь ДНК по родственным и бизнес-связям. В частности, именно в «Георгиевском» компания Василия Коробко ООО «Ликвид спец транс» выиграла в 2017 году свой единственный госконтракт на 9,4 млн рублей. В организации он с 2019 года числится бывшим учредителем, а бразды правления взял на себя также Юрий Коробко.



Фото: «ГИС ЖКХ» dom.gosuslugi.ru Поделиться Поделиться







Дела, кстати, в целом у компании идут так себе. В системе СПАРК виден доход только за 2020 год. Тогда УК заработала 19,3 млн рублей, а вот перед ресурсниками накопились долги. За прошлый год сумма перевалила за 20 млн рублей. Арбитраж знает десятки исков к компании из-за неисполнения обязанностей по договорам от Водоканала, ГУП «ТЭК», ПАО «ТГК № 1» и других. В настоящий момент рассматривается десять таких дел на общую сумму в 52,5 млн рублей.



Сам Коробко, хоть и выслушал вопросы «Фонтанки» по поводу своей бывшей компании, отвечать на них не стал. По всей видимости, он счел их для себя рабочими, так как сказал, что сейчас находится в отпуске. В самой управляющей компании «ЛСТ Констракшен» от комментариев отказались. Там ответили, что гендиректор Александр Живуцкий поставлен в известность о предмете интереса корреспондента, но желания общаться не изъявил.



Когда еще только заходят

Борьба с «ЛСТ Констракшен» в настоящий момент идет не только на Пловдивской, 2. Почувствовать неповторимый (а на самом деле повторяемый) стиль компаний на себе смогли собственники по Дунайскому проспекту, 31, и Малой Балканской, 20. Туда компания заходит более изощренно — через банкротство предыдущей управляющей организации. Дело обстоит так: ТСЖ «Южное», которое управляло этими двумя домами, в свое время заключило договор с «ЛСТ Констракшен» на обслуживание зданий и придомовой территории. С февраля 2019 по май 2020 года услуги были оплачены лишь частично, а недостачу ЛСТ оценил в 1,8 млн рублей. Арбитраж постановил взыскать с ТСЖ эту сумму, но долг погашен так и не был. Тогда ЛСТ потребовал начать банкротство организации. В суде товарищество указывало, что компания злоупотребляет своим правом, так как это может привести к его ликвидации, хотя вместо этого ЛСТ мог пойти к приставам для принудительного взыскания. Суд отметил, что такой вариант тоже возможен, но ведь компания пошла другим путем, и в ТСЖ ввели наблюдение.



Об этом узнали собственники и решили провести общее собрание, чтобы вообще отказаться от такой формы управления, как ТСЖ. «Собрания мы проводили около трех месяцев, они завершились в конце прошлого года. Дома сплотились, все перезнакомились. Мы знали, что ЛСТ пытается обанкротить ТСЖ, и в начале декабря 2021 года зашли на сайт «ГИС ЖКХ», чтобы узнать, что это за компания и сколькими домами она управляет, но с удивлением обнаружили наши адреса. То есть пока мы проводим свои собрания, нас без нас уже женили», — сказала Ольга Ахметшина.

Оказалось, что в ГЖИ лежит протокол, где собственники якобы избрали ЛСТ своей управляющей компанией. Туда же полетели и письма от жителей, в которых они сообщили, что за нее не голосовали. Дополнительно они написали заявления в полицию — всё по тому же поводу, фальсификации. «Мы выбрали управляющую компанию, которая нам понравилась, — продолжает Ольга, — проголосовали за нее на собрании и сообщили о своем выборе в ГЖИ». Инспекция приостановила протокол, поданный компанией, и приняла протокол жителей, но та вскоре подала новый, опять же, как утверждают местные, липовый. Затем на этот протокол в кабинете инспекции сверху лег еще один — теперь уже от ТСЖ, которое пыталось вернуть себе дом, кормивший, по сути, банкротившуюся организацию. Сколько еще времени их протокол будут перебивать какими-то козырными, местные гадать не хотят и требуют от ГЖИ внятного ответа.



Проблема здесь еще в том, что каждая сфальсифицированная подпись изымается из протокола только по заявлению от собственника, который не узнал свой автограф. И даже если такие заявления в полицию или ГЖИ напишут 30 % собственников, этого будет недостаточно, чтобы признать весь протокол подделкой. Так как зачастую компании «рисуют» кворум под 100 % , и тогда остается еще 70 % неоспоренных голосов. А большинство, согласно Жилищному кодексу, это свыше 50 % .

А если деньги у ТСЖ есть, но ликвидировать и сместить его хочется, есть другой вариант. Зайти не через банкротство, а стороннюю организацию. Так, на Загребском бульваре, 23, к. 2, где около 15 лет домом управляло ТСЖ, уже по известной схеме после волшебного собрания собственников ЛСТ, который также раньше занимался на адресе обслуживанием, приходит в лице ООО «ЖЭК № 1 Фрунзенского района». У молодой компании 12 домов в управлении. Организации роднит уже известный нам гендиректор Александр Живуцкий, который здесь вдобавок также является единственным учредителем.



Фото: «ГИС ЖКХ» dom.gosuslugi.ru Поделиться Поделиться







В протоколе, которым собственники якобы избрали УК, жители видят не только поддельные подписи, но и ряд умерших людей. «Весной человек скончался, а в августе он голосует на собрании. Или умер 10 лет назад, но пришел проголосовать за этот ЖЭК», — сказала жительница дома. Собственники обратились в суд, который подтвердил не только «мертвые души», но и ряд других факторов, которые говорили лишь об одном — никакого собрания не было. Протокол признали ничтожным. Тогда местные решили вернуть способ управления, но на стол ГЖИ лег новый протокол от УК. В нём всё те же «мертвые души» якобы не только проголосовали за «ЖЭК № 1 Фрунзенского района», но и решили ликвидировать ТСЖ «Загребский 23/2». «В лицензии у компании стоит, что она управляет нашим домом с сентября 2020 года, но о деятельности не отчитывается, а людей от компании не видно. Домом фактически продолжило управлять ТСЖ, за что и выставляло квитанции. Первый квиток от ЖЭКа пришел почти через полтора года, в минувшем декабре. К тому же в парадных от компании появились объявления, что жителям отключат электричество, якобы за неуплату, хотя это могут сделать только ресурсники, да и то — в некоторых случаях это незаконно», — сказала председатель правления Татьяна Вдовина.

В декабре на жалобу жителя по содержанию дома, оставленную на портале «Наш Петербург», внезапно пришел ответ из другой компании. В нём сообщается, что дом находится в управлении «ЛСТ Констракшен» и что проблема будет устранена её силами. «Мы не понимаем, как они так между собой не состыковались и где у них там произошел сбой, но это было нам на руку, чтобы подать очередную жалобу теперь уже на две эти компании», — сказала Вдовина.



Фото: предоставил житель по Загребскому бульвару, 23, к. 2 Поделиться Поделиться







В действительности же домом с сентября 2020 года продолжает официально управлять «ЖЭК № 1 Фрунзенского района», а ЛСТ, как подозревают местные, является серым кардиналом. Собственники задаются вопросами: а стоит ли вообще продолжать борьбу за свой дом и обращаться в ГЖИ, где сфальсифицированные результаты голосования волшебным образом обретают силу?

Мария Долбиш, «Фонтанка»

