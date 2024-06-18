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    «Из поликлиники шла, а дальше все как в тумане». Петербурженка набрала подосиновиков прямо в дамскую сумочку

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    Как выглядит дамская сумочка здорового грибника, показала петербурженка Марина в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

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    Марина набрала подосиновиков утром 18 июня на проспекте Большевиков и улице Коллонтай. «Да я, собственно, из поликлиники шла, а дальше все как в тумане. Люди, вероятно, подумали, что я за закладкой свернула в кусты», — рассказывает Марина.

    Грибные места там действительно есть, подтверждают подписчики в комментариях. «Во дворе на другой стороне от универсама и на территории садика там же, на дальней стороне», — делится секретами Лариса.

    В настоящих лесах подосиновики растут уже активно: если повезет, можно набрать не одну корзину. Есть лисички и белые, но их гораздо меньше, начинает поспевать земляника.

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