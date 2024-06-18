«Из поликлиники шла, а дальше все как в тумане». Петербурженка набрала подосиновиков прямо в дамскую сумочку

Как выглядит дамская сумочка здорового грибника, показала петербурженка Марина в сообществе «Грибы и Грибники СПб».
Марина набрала подосиновиков утром 18 июня на проспекте Большевиков и улице Коллонтай. «Да я, собственно, из поликлиники шла, а дальше все как в тумане. Люди, вероятно, подумали, что я за закладкой свернула в кусты», — рассказывает Марина.
Грибные места там действительно есть, подтверждают подписчики в комментариях. «Во дворе на другой стороне от универсама и на территории садика там же, на дальней стороне», — делится секретами Лариса.
В настоящих лесах подосиновики растут уже активно: если повезет, можно набрать не одну корзину. Есть лисички и белые, но их гораздо меньше, начинает поспевать земляника.