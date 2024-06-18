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    Лейтенанта из Петербурга задержали в Ленобласти по подозрению во взятке

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    В Тосненском районе Ленобласти задержали старшего лейтенанта из УМВД по Невскому району Петербурга. Его подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба областного Следственного управления СК России.

    По версии следствия, лейтенант входил в группу по расследованию преступления в сфере незаконной банковской деятельности. Во время допроса свидетеля он потребовал от него взятку в сумме 500 тыс. рублей. Взамен обещал не привлекать к уголовной ответственности. Мужчина согласился и деньги были переданы.

    «Полицейский задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении областного управления СКР.

    СУ СК России по Ленинградской области

    Как отмечают в СКР, преступление было выявлено в ходе совместной работы с ФСБ и Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, как экс-полицейских разыскивают по делу о взятке в размере 5 миллиардов рублей за «крышевание» криптобиржи.

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    ВзяткаСКРТосненский район Ленобласти
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