Лейтенанта из Петербурга задержали в Ленобласти по подозрению во взятке

В Тосненском районе Ленобласти задержали старшего лейтенанта из УМВД по Невскому району Петербурга. Его подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба областного Следственного управления СК России.
По версии следствия, лейтенант входил в группу по расследованию преступления в сфере незаконной банковской деятельности. Во время допроса свидетеля он потребовал от него взятку в сумме 500 тыс. рублей. Взамен обещал не привлекать к уголовной ответственности. Мужчина согласился и деньги были переданы.
«Полицейский задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении областного управления СКР.
СУ СК России по Ленинградской области
Как отмечают в СКР, преступление было выявлено в ходе совместной работы с ФСБ и Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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