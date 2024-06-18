Лейтенанта из Петербурга задержали в Ленобласти по подозрению во взятке

В Тосненском районе Ленобласти задержали старшего лейтенанта из УМВД по Невскому району Петербурга. Его подозревают в получении взятки в полмиллиона рублей. Об этом сообщает 18 июня пресс-служба областного Следственного управления СК России.

По версии следствия, лейтенант входил в группу по расследованию преступления в сфере незаконной банковской деятельности. Во время допроса свидетеля он потребовал от него взятку в сумме 500 тыс. рублей. Взамен обещал не привлекать к уголовной ответственности. Мужчина согласился и деньги были переданы.