В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «геноцид советского народа»

Депутаты от всех фракций внесли в Госдуму законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Во вторник, 18 июня, соответствующий документ появился в думской базе.
Законопроект предлагает закрепить понятие «геноцид советского народа», а также установить полномочия по увековечению памяти жертв — мирных жителей. Также документ предлагает определить ответственных за сохранение захоронений, ввести мораторий на строительные и земляные работы при их обнаружении. Кроме того, в нем предлагается законодательно урегулировать поисковую деятельность в отношении погибших мирных жителей.
«На сегодняшний день вынесено уже 19 судебных решений, признающих геноцидом преступления нацистов и их союзников против мирного советского населения, в результате которого пострадало порядка 4 млн мирных жителей. Судебные процессы будут продолжаться», — сказано в пояснительной записке.
Под законопроектом поставили подписи депутаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ и «Новые люди».