В Госдуму внесли законопроект о закреплении понятия «геноцид советского народа»

Депутаты от всех фракций внесли в Госдуму законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Во вторник, 18 июня, соответствующий документ появился в думской базе.



Законопроект предлагает закрепить понятие «геноцид советского народа», а также установить полномочия по увековечению памяти жертв — мирных жителей. Также документ предлагает определить ответственных за сохранение захоронений, ввести мораторий на строительные и земляные работы при их обнаружении. Кроме того, в нем предлагается законодательно урегулировать поисковую деятельность в отношении погибших мирных жителей.