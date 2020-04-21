FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 21:50
5
Печать

Первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков возбуждено в Петербурге. Пранкер с 911 тысячами подписчиков представлялся сотрудником Минобразования

Первое уголовное дело по факту пранков над преподавателем и срыва дистанционых уроков возбуждено в Петербурге.

Сотрудников Следственного комитета заинтересовали ролики стримера, который ведёт YouTube-канал «Russia Paver» больше чем с 911 тысячами подписчиков. В двух видео на странице он показывает, как присоединяется к школьной онлайн-трансляции во время урока и начинает разыгрывать детей.

Как 21 апреля сообщается на сайте петербургского СК, блогер смешил учеников, «при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации». Записи произошедшего стример выложил на YouTube 27 марта и 6 апреля.

Следователи устанавливают обстоятельства пранка и разыскивают автора. Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

С момента объявления о том, что СК планирует проверять сообщения о подобных акциях и издевательствах над преподавателями прошло меньше суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

261000471
⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskivirs
sektor7
Дети это святое.
Лез бы на совещание какое-нибудь и умничал там
vic_5e4cd1938d1a8
Ну, если этот пранкер ничего не нарушил, то достаточно, просто морду ему набить.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний