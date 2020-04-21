Первое уголовное дело из-за срыва дистанционных уроков возбуждено в Петербурге. Пранкер с 911 тысячами подписчиков представлялся сотрудником Минобразования
Первое уголовное дело по факту пранков над преподавателем и срыва дистанционых уроков возбуждено в Петербурге.
Сотрудников Следственного комитета заинтересовали ролики стримера, который ведёт YouTube-канал «Russia Paver» больше чем с 911 тысячами подписчиков. В двух видео на странице он показывает, как присоединяется к школьной онлайн-трансляции во время урока и начинает разыгрывать детей.
Как 21 апреля сообщается на сайте петербургского СК, блогер смешил учеников, «при этом вел себя вызывающе, хамил, фактически срывал проводимые дистанционным образом учебные занятия, в том числе представлялся сотрудником Министерства образования Российской Федерации». Записи произошедшего стример выложил на YouTube 27 марта и 6 апреля.
Следователи устанавливают обстоятельства пранка и разыскивают автора. Уголовное дело возбуждено по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
С момента объявления о том, что СК планирует проверять сообщения о подобных акциях и издевательствах над преподавателями прошло меньше суток.