СК не нашел юмора в пранках над учителями на удаленке и теперь ищет основания для уголовных дел

Следственный комитет России проводит проверки по фактам издевательств и так называемых пранков в отношении педагогов и преподавателей. Следователи не нашли юмора в провокационных вопросах, порнороликах и наркостатистике, которые «шутники» вставляют в общение с учителями.



«Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — сообщает 20 апреля сайт СК.

