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20.04.2020 11:14
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СК не нашел юмора в пранках над учителями на удаленке и теперь ищет основания для уголовных дел

Следственный комитет России проводит проверки по фактам издевательств и так называемых пранков в отношении педагогов и преподавателей. Следователи не нашли юмора в провокационных вопросах, порнороликах и наркостатистике, которые «шутники» вставляют в общение с учителями.

«Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — сообщает 20 апреля сайт СК.

Таким образом ведомство отреагировало на сообщения в СМИ о том, что в ряде регионов онлайн-уроки прерывались порнороликами. Помимо этого, в Youtube появилось несколько каналов, в которых авторы собирают «шутки» над учителями в трансляциях. Например, некоторые ученики отказываются получать знания из-за того, что апрель в России для многих предприятий и учреждений — нерабочий, а также задают вне темы уроков провокационные вопросы, например, о наркостатистике на уроках химии.

Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния.

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Комментарии (13)

260741301
Опять виноват кто-то. Как детей воспитали - такие они и выросли. Ваши копии, которые "лучше оригинала".
Ксероксы, ей богу!
lenten
Можно подумать, раньше это были прилежные мальчики и девочки. А проклятая удалёнка их испортила. Давайте ещё больше урежем в правах учителей и добавим вседозволенности ученикам.
Mafioza
Они бы так педагогов защищали,когда малолетние неучи им лица разбивают и не на удаленке в интернете,а в реале.
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