СК не нашел юмора в пранках над учителями на удаленке и теперь ищет основания для уголовных дел
Следственный комитет России проводит проверки по фактам издевательств и так называемых пранков в отношении педагогов и преподавателей. Следователи не нашли юмора в провокационных вопросах, порнороликах и наркостатистике, которые «шутники» вставляют в общение с учителями.
«Введенная форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы. Тем не менее демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких «горе-авторов» препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей», — сообщает 20 апреля сайт СК.
Таким образом ведомство отреагировало на сообщения в СМИ о том, что в ряде регионов онлайн-уроки прерывались порнороликами. Помимо этого, в Youtube появилось несколько каналов, в которых авторы собирают «шутки» над учителями в трансляциях. Например, некоторые ученики отказываются получать знания из-за того, что апрель в России для многих предприятий и учреждений — нерабочий, а также задают вне темы уроков провокационные вопросы, например, о наркостатистике на уроках химии.
Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения Российской Федерации намерен отслеживать в рамках осуществляемого мониторинга подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния.