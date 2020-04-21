«Мы уже и так считаем деньги, по крохам собираем!» Губернатор Беглов поделился своей бюджетной болью с правительством

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Триггером для откровенности стали вопросы депутатов во время обсуждения мер поддержки бизнеса. Надежда Тихонова высказалась за субсидии пострадавшим организациям на выплату 75% зарплат. В противном случае, подчеркнула она, отчитываться об успехах в 2021 году будет нечем. Её коллега Ирина Иванова добавила, что и не перед кем. После этого пришло время губернаторского монолога. «Фонтанка» публикует выдержки.



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— Советы давать легко, исполнять их не очень легко и просто. Мы знаем бюджет нашего города, мы знаем наши возможности. Но если только говорить «хочу», ничего не будет. Есть реальная ситуация, есть реальные деньги в бюджете. Мы сегодня принимаем меры экстренные, чтобы защитить малообеспеченных людей, это самое главное, и обеспечить лечение людей.



— Давайте конкретно говорить, без всяких хотелок. Здесь не нужна PR-кампания какая-то. Я вас очень прошу, мы работаем уже 2 часа. Если есть конкретные предложения, готовы их выслушать. Если просто попиариться — давайте тогда не будем, тогда в Законодательное собрание идите, там много можно говорить времени. Я надеюсь на конкретные предложения, а не какие-то эфемерные вещи — давайте это сделаем. Давайте! Где деньги возьмем?.. Мы уже и так считаем деньги, по крохам собираем. У нас еще вот впереди культура. Хочу Кириллу Владимировичу (Кириллову. — Прим. ред.) поручить в понедельник на малое правительство проблему культуры вынести. Культуру тоже нужно поддержать. У нас театры сегодня городские — копейки получает артист, им нужно помогать тоже. Людям кушать будет нечего завтра на ту зарплату, которую они сегодня минимальную получают.

— У нас чрезвычайная ситуация, хочу вам сказать... Вот как у нас коэффициент дисциплины понизился до 2,1 — 434 человек заболели, вот и все; повысился — 139 человек. Ну невозможно так, если будут шататься, болтаться, то ничего хорошего не будет, никаких мер не хватит.



— А промышленность нужно поддерживать. И малый бизнес особенно нужно поддерживать. Но в меру своих сил и возможностей, а не какие-то хотелки... А так я всем готов деньги раздать, законы принять, все готов сделать. Но деньги нужны. Бюджет сегодня трещит по всем швам, а мы здесь говорим — вот это надо. Да, надо, я согласен полностью. Скажите, где взять деньги, и сразу дам. Поднимите шум на федеральном уровне, скажите — вот городу не хватает денег, на оборудование, на то, пятое-десятое.

— Вместе мы должны преодолеть. Ни одно правительство в одиночку это не сделает, ни одно Законодательное собрание в одиночку не сделает, 6-миллионный город. Ты хоть как подпрыгни. Сегодня мне предлагают из «Жигулей» сделать «Мерседес», чтобы переоборудовать непрофильные больницы под другие. Это не просто так все. Или сегодня от хорошей жизни, что ли, в «Ленэкспо» мы делаем на 1080 коек и будут еще следующие? Не от хорошей жизни, проблема такая. И в первую очередь зависит от нашей самодисциплины. Дорогие вы мои, помогайте удержать людей дома. Я понимаю, что тошно, устали все. Но есть освещение, есть вода, есть сегодня тепло, есть канализация на сегодняшний день, работает телевидение, работает Интернет, продукты в магазине есть, чего-то там не хватает, но никто с голоду не пухнет. Так наберитесь терпения. Есть в конечном счете дачные участки, куда можно уехать, детей сберегите. Вот это главное, что нужно сделать.

