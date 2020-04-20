Фьючерсы на нефть ушли в минус. «Подберите корректный синоним слова катастрофа - у нас не получается»

20 апреля 2020 года войдет в историю экономики, когда были нарушены привычные представления человечества о законах рынка, а все самые язвительные шутки перестали быть смешными.

Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

Вечером в понедельник в минус ушли не сами цены на нефть, а фьючерсные контракты на определенный сорт - «техасскую» WTI. Это немного облегчает процесс примирения с действительность для тех, кто пытается разобраться в ситуации.

Дело в том, что завтра - сроки исполнения по майским контрактам на WTI. Те, у кого во вторник 21 апреля в руках окажутся обязательства по покупке нефти (а именно это и является сутью фьючерсов), должны будут куда-то эту нефть положить. Но поскольку все хранилища в мире переполнены, а черное золото уже фактически держат в морских танкерах, сделать это можно будет только если дополнительно заплатить немаленькие деньги и приложив недюжинную смекалку.



Опционы на покупку нефтью стали как горячая картошка в детской игре - в последние часы перед исполнением обязательств трейдеры перекидывали ее друг другу, на полном серьезе предлагая доплатить (доходило до 40 долларов баррель). То есть, возможность обладать в ближайшем будущем нефтью перестала быть товаром и стало довольно тяжелой ношей. Представить себе более доходчивое положение дел на нефтяном рынке было трудно.

«Раньше на рынке, конечно, случались аномалии и спреды между Brent и WTI достигали 10 долларов и больше, но такого, как сейчас, никогда не было, - делится ощущениями Николай Подлевских, начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент». - Чтобы описать ситуацию, помогите мне, подобрать какой-то политкорректный синоним слова «катастрофа» - у меня не выходит».

Самая востребованная на рынке марка - Brent - уже также пошла вниз, к уровню 25 долларов за баррель, растеряв за сутки больше 8% цены. Она пока в плюсе. Но срок исполнения контрактов по ней - 1 мая, напоминают эксперты, и что будет происходить 30 апреля, сказать сейчас не берется никто. Теоретически не может быть, чтобы котировки на Brent также обнулились, но вообще-то и с WTI такого не могло произойти, говорят они.



Самое потешное, что могут сейчас сделать аналитики - давать прогнозы на краткосрочную перспективу. Волатильность на рынках сейчас бьет все исторические рекорды. Понятно лишь, что происходит что-то очень плохое, и когда оно закончится, тоже никто не может сказать.

Ситуация такова, что говорить о проблемах трейдеров уже нет никакого смысла. Их сложности уже просто берутся за скобки, и разговор начинается о более насущных вещах. К примеру, как это все скажется на экономике нефтяных компаний - конкретно российских, которые наполняют наш бюджет.

«Разумеется, в реальности нефтяники не будут платить за то, чтобы у них забрали сырье, - успокаивает Николай Подлевских. - У них есть четкие контракты, и в Европе есть заводы, которые настроены на их нефть. Другой вопрос, как они сейчас будут выполнять обязательства перед бюджетом». Какое-никакое потребление нефти и нефтепродуктов в мире все же сохраняется, и объемы поставок хоть и упадут до самых минимальных значений, но цены по ним будут более-менее положительные, а выручка будет капать на счет.



Однако фискальная система устроена так, что в апреле выплата пошлин будет исчисляться из цен, которые были в марте. То есть на более высоком уровне, чем сейчас. И чтобы расплатиться с государством, на фоне исторически низких цен нефтяным компаниям действительно придется обращаться к своим внутренним финансовым резервам - теоретически может сложиться ситуация, когда месячной выручки не хватит, чтобы покрыть выплаты по пошлинам. Скорее всего, этого не случится, и, хотя бы, какой-то плюс у них будет.

Но весь оптимизм в этом случае строится на том, как мы себе представляем устройство рынка в предыдущую эпоху, до коронавируса. Как он будет работать сейчас, мы представляем с трудом.

К примеру, проблемой номер один для российских нефтяников сейчас станет сокращение добычи. Сказать это куда проще, чем сделать. Физика нефтяной скважины - вещь довольно сложная для тех, кто далек от этого. Нельзя просто перекрыть вентиль - нефть идет из недр под высоким давлением. Быстрые и непрофессиональные действия по заглушке скважин могут привести к природным катастрофам. А в самом лучшем случае существует риск, что вновь добывать нефть из перекрытой скважины будет уже невозможно.



«Мне кажется, что в мае мы не сможем выполнить наши обязательства перед ОПЕК+ по сокращению добычи, которые мы на себя сейчас взяли. И, скорее всего, наши партнеры поймут это и будут закрывать глаза на этот факт», - говорит Николай Подлевских.

Внешний рынок сейчас сжался до весьма малых величин и, к тому же, приносит крайне мало денег. Показатель «нетбэк» (цена экспорта + транспортные расходы) в минувшую пятницу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, к примеру, на бензин АИ-92 составлял 25 тыс. рублей за тонну, то есть 18,9 рублей за литр. А значит, единственный понятный с экономической точки зрения источник доходов для наших нефтяников сейчас - это внутренние поставки. Тонна того же АИ-92 в европейской части России в понедельник составляла 37 544 рубля за тонну, а это по нынешним меркам просто королевская цена - 28,3 рубля за литр.

Цены на наших АЗС уже настолько лакомы для любого нефтяного магната в мире, что правительству РФ приходится официально запрещать любом импорт бензина, чтобы хоть как-то поддержать отечественных нефтяников. Да, именно российские водители сейчас, получается, становятся крайне важными с макроэкономической точки зрения акторами. Из их кошельков сейчас, во многом будет пополняться не только бюджет топливных фирм, но и государственный бюджет. Ведь в цене на бензин до 70% - это налоги.

