«Легкий озноб, ломота в суставах». Глава комздрава Петербурга рассказал о своей госпитализации
Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, который был с работы доставлен в больницу №40 Курортного района, где раньше сам работал, рассказал, что его проверяют на коронавирус. Но он не оценивает эту ситуацию как угрозу своему здоровью.
«Находился вечером на рабочем месте, почувствовал легкий озноб, появилось общее недомогание, ломота в суставах. В свете ситуации вокруг нас, подъема коронавируса, естественно предположил, что попал в ту когорту, кто уже заболел», — рассказал Лисовец 21 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».
«Как только почувствовал недомогание, то прекратил любые контакты со своими сотрудниками, я вызвал автомобиль скорой помощи — долго ждать не пришлось». А на месте врачи занялись обследованием.
«Сразу при поступлении была выполнена компьютерная томография, что автоматически исключает меня из разряда тяжелых пациентов. Поэтому я надеюсь, что если диагноз подтвердится, то лечение буду завершать уже на дому», — добавил он.