«Легкий озноб, ломота в суставах». Глава комздрава Петербурга рассказал о своей госпитализации

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, который был с работы доставлен в больницу №40 Курортного района, где раньше сам работал, рассказал, что его проверяют на коронавирус. Но он не оценивает эту ситуацию как угрозу своему здоровью.



«Находился вечером на рабочем месте, почувствовал легкий озноб, появилось общее недомогание, ломота в суставах. В свете ситуации вокруг нас, подъема коронавируса, естественно предположил, что попал в ту когорту, кто уже заболел», — рассказал Лисовец 21 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».