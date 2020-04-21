FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 18:41
13
Печать

«Легкий озноб, ломота в суставах». Глава комздрава Петербурга рассказал о своей госпитализации

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, который был с работы доставлен в больницу №40 Курортного района, где раньше сам работал, рассказал, что его проверяют на коронавирус. Но он не оценивает эту ситуацию как угрозу своему здоровью.

«Находился вечером на рабочем месте, почувствовал легкий озноб, появилось общее недомогание, ломота в суставах. В свете ситуации вокруг нас, подъема коронавируса, естественно предположил, что попал в ту когорту, кто уже заболел», — рассказал Лисовец 21 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

«Как только почувствовал недомогание, то прекратил любые контакты со своими сотрудниками, я вызвал автомобиль скорой помощи — долго ждать не пришлось». А на месте врачи занялись обследованием.

«Сразу при поступлении была выполнена компьютерная томография, что автоматически исключает меня из разряда тяжелых пациентов. Поэтому я надеюсь, что если диагноз подтвердится, то лечение буду завершать уже на дому», — добавил он.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Stargazer_5e4cc3b703773
Во понабежало-то убогих. Вам-то скорую не подгонят, хоть испишитесь здесь. Найдите себе нормальную работу, прыщавые задроты.
alaudae
да свиньи либеральные,ржут над несчастьем других
Brezhnev
ну а чем он виноват перед вами, что заболел?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний