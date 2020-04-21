Всплеск внебольничной пневмонии в Петербурге зафиксирован в марте. «Фонтанке» стали известны цифры

Статистика первых двух месяцев 2020 года показывает, что по случаям внебольничной пневмонии январь и февраль оказались примерно на уровне 2019 года. Март оказался на тысячу пациентов хуже.



Губернатор Александр Беглов на заседании правительства 21 апреля впервые отчитался о количестве умерших за сутки с диагнозом внебольничная пневмония. По его словам, скончался 21 человек. При том, что за те же сутки в городе зарегистрировано 3 смерти пациентов с подтвержденным COVID-19.



Источники «Фонтанки», близкие к комздраву, рассказали, как выглядит статистика в годовом разрезе. В январе 2019 года диагноз «внебольничная пневмония» получили 1 576 человек, в январе 2020 года — 1 731. Февраль 2020 года оказался даже более благополучным, чем 2019-го — 1 777 человек против 1 830. Зато в марте начался очевидный всплеск: в 2019 году 1 778 человек, в 2020-м — 2 716.

