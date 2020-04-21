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21.04.2020 20:35
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Всплеск внебольничной пневмонии в Петербурге зафиксирован в марте. «Фонтанке» стали известны цифры

Статистика первых двух месяцев 2020 года показывает, что по случаям внебольничной пневмонии январь и февраль оказались примерно на уровне 2019 года. Март оказался на тысячу пациентов хуже.

Губернатор Александр Беглов на заседании правительства 21 апреля впервые отчитался о количестве умерших за сутки с диагнозом внебольничная пневмония. По его словам, скончался 21 человек. При том, что за те же сутки в городе зарегистрировано 3 смерти пациентов с подтвержденным COVID-19.

Источники «Фонтанки», близкие к комздраву, рассказали, как выглядит статистика в годовом разрезе. В январе 2019 года диагноз «внебольничная пневмония» получили 1 576 человек, в январе 2020 года — 1 731. Февраль 2020 года оказался даже более благополучным, чем 2019-го — 1 777 человек против 1 830. Зато в марте начался очевидный всплеск: в 2019 году 1 778 человек, в 2020-м — 2 716.

Как следует из сегодняшнего выступления Беглова, с 1 марта внебольничная пневмония диагностирована 4 522 пациентам, 176 из них находится в реанимации, 74 — на искусственной вентиляции легких. В пресс-службе губернатора «Фонтанке» поясняли, что эти цифры - оперативная информация, которую еще предстоит обсчитать, чтобы она стала медицинской статистикой.

Первый пациент с COVID-19 официально появился в Петербурге 5 марта. К 21 апреля поставлен диагноз 1973 горожанам, за последние сутки — 127. При этом до сих пор не была известна статистика по внебольничной пневмонии. 9 апреля московский штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что больных с подозрением на коронавирус и с внебольничной пневмонией больше будут разделять по медучреждениям, а начнут их лечить вместе, не дожидаясь результатов тестирования. В Петербурге подобное решение пока не принято.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

gencon
Карусельщики
260638651
Просто обычно люди переносят пневмонию "на ногах" (пока совсем не припрёт), поэтому никто (даже они сами) об этой внебольничной пневмонии не догадывается, и в статистику такие случаи не попадают.

А в марте в связи с общим психозом люди начинают паниковать и обращаются к врачу, что и приводит к постановке диагноза и, как следствие - к попаданию в статистику. Поэтому и итоговое число зарегистрированных случаев пневмоний становится больше.
Samal_5e4d4df31fec5
146% - знаем, знаем.. Полагаю,что страна уже по большому счёту переболела. Статистика навёрстывает.
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