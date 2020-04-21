Италия готовится к нормальной жизни после коронавируса. Власти рассмотрят план снятия ограничений уже с мая
Итальянское правительство с группой экспертов рассматривает снятие ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-2019.
«Ослабление мер должно происходить на основе хорошо структурированного и четко сформулированного плана. <...> В ближайшие несколько дней мы тщательно проанализируем этот план и рассмотрим все детали», — сообщил 21 апреля премьер Джузеппе Конте на своей странице в Facebook.
По его словам, существует вероятность, что некоторые ограничения в стране будут сняты уже с 3 мая. Он уверен, что властям республики необходимо действовать «с максимальной осторожностью».
Италия остается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. В республике выявлено уже более 181 тысячи заболевших. Число летальных случаев достигло уже 24 тысяч.