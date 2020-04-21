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В Петербурге коронавирус унес еще три жизни

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21.04.2020 11:30
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Италия готовится к нормальной жизни после коронавируса. Власти рассмотрят план снятия ограничений уже с мая

Итальянское правительство с группой экспертов рассматривает снятие ограничений, которые были введены из-за пандемии COVID-2019.

«Ослабление мер должно происходить на основе хорошо структурированного и четко сформулированного плана. <...> В ближайшие несколько дней мы тщательно проанализируем этот план и рассмотрим все детали», — сообщил 21 апреля премьер Джузеппе Конте на своей странице в Facebook.

По его словам, существует вероятность, что некоторые ограничения в стране будут сняты уже с 3 мая. Он уверен, что властям республики необходимо действовать «с максимальной осторожностью».

Италия остается одной из самых пострадавших от коронавируса стран мира. В республике выявлено уже более 181 тысячи заболевших. Число летальных случаев достигло уже 24 тысяч.

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Комментарии (10)

260802031
Наверно, поняли наконец всю бессмысленность этих мер.
kuk-vasyusha
а как же вакцины?
155296642
Уж не знаю почему, но немцы показали 90 тыс выздоровевших за день.
В итоге у них выздоровело почти две трети заболевших. Даже не верится
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
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