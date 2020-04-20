В Смольном обсуждают проект системы цифровых пропусков. Она существенно ограничивает граждан в передвижениях. По словам собеседников «Фонтанки» чиновники понимают непопулярность мер и очень надеются обойтись без их реализации.

Как может выглядеть вариант пропускного режима в Петербурге: QR-код с фото, контролируемый въезд из Ленобласти, прогулки не более трех часов

Фото: Василий Дерюгин/"Коммерсантъ

«Фонтанка» ознакомилась с прообразом постановления Правительства «О порядке оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Санкт-Петербурга в период режима повышенной готовности». План лишь обсуждается на совещаниях и пока не дошел до согласований и экспертиз. Власти опасаются, что психологические издержки почти наверняка перевесят практическую пользу в борьбе с коронавирусом и не спешат с реализаций проекта. Тем более, что в последние дни рост числа заболевших в городе далек от экспоненты.



Петербург технически готов к введению пропускного режима, заявил 20 апреля председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин, одновременно выразив надежду, что до этого не дойдет.

Эту надежду "Фонтанка" услышала от всех собеседников в Смольном, с которыми пообщалась 20-го апреля. Хотя, по данным «Фонтанки», техническая готовность уже подкреплена теоретической подготовкой. Приближающий Петербург к эре «цифровых ошейников» проект плана уместился в 20 пунктов. Первое и обязательное к исполнению всеми жителями - выход на улицу только с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и предъявление по первому требованию полицейского или чиновника. Проект не допускает присутствия на улицах детей-одиночек. Лицам младше 14 лет в принципе запрещено выходить из дома без сопровождения «законных представителей».

Как следует из проекта постановления, цифровой пропуск безальтернативно необходим для поездок на общественном транспорте (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутки, электрички) и такси, а также тем, кто ездит в качестве пассажира на частных машинах.



Водителям-одиночкам электронное разрешение не понадобится, если они путешествуют по городу. Любой выезд в Ленобласть, равно как въезд в Петербург, потребует оформления пропуска. Видимо, проект составлялся с оглядкой на разрабатываемую систему КПП, предполагаемое размещение которых можно увидеть на карте.

Пожалуй, самый щекотливый и тревожный пункт звучит, дословно: «Срок действия пропуска определяется целями его получения, но не превышает трех часов».

На довольно внушительную аудиторию режим распространяется с послаблениями. Аналогом цифрового пропуска могут быть служебные удостоверения (чиновника, судьи, адвоката, журналиста, охранника) и справки волонтеров - опять же при предъявлении паспорта. Для бизнеса проект тоже устанавливает отдельные правила.

Организации и ИП обязаны будут зарегистрироваться на «Едином портале предпринимателей Санкт-Петербурга», указать номера мобильных телефонов работников и государственные знаки их автомобилей. Разрешение работнику оформляется автоматически без ограничений по количеству поездок и маршрутам передвижения, срок действия - месяц. Пропуском будет являться номер мобильного телефона. Такие правила, как следует из проекта, распространяются на представителей организаций, работа которых не приостановлена.



Автомобилисты (не работники) и пользователи общественного транспорта, как предполагается, будут получать цифровой пропуск в виде QR-кода или буквенно-числового кода. Он оформляется по заявке гражданина через сайт (его название пока неизвестно) или телефон единой региональной информационно-справочной службы «112».Разрешение при проверке может быть предъявлено в бумажном (распечатанном), электронном (с мобильного устройства) виде или устно.

Пропускная система, как следует из проекта, не распространяется на пешеходов, но с «маленькой» оговоркой - при соблюдении требований и ограничений, установленных правительством Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Оно пережило десять редакций, регулярно пополняется, и есть версия, что одновременно с вводом пропускного режима (если до этого дойдет) Смольный ужесточит правила для пешеходов, сменив статус рекомендаций на обязательность исполнения целого списка ограничений - не покидать места проживания без крайней необходимости, закупаться в ближайших магазине и аптеке, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Если это все станет обязательным, то схема контроля за гражданами будет почти неотличима от московской: цифровые пропуска «транспортных» жителей, прямые запреты - для пешеходов. Система наказаний уже выработана. Петербургский закон об административных правонарушениях дополнен, федеральный КоАП тоже освоен, соглашение между МВД и правительством города уже имеется.



Подготовленный проект пропускного режима изучали сегодня в нескольких комитетах Смольного, сообщило несколько собеседников «Фонтанки» в Смольном, но экспертную оценку ему не давали, и до финального варианта еще далеко. Все чиновники, подтвердив реальность проекта, настаивали – это лишь черновик, который готовится на случай если ситуация с пандемией пойдет совсем по плохому сценарию. К составлению этого проекта причастны лица, «заинтересованные в реализации технического решения», сообщили «Фонтанке» близкие к правительству собеседники. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, тем не менее, осознают последствия пропускного режима, в том числе психологические издержки для горожан и репутационные - для власти. Не менее остро выглядят последствия для экономики. Систему внедрят только в крайнем случае и очень надеются, что делать этого не придется.

Нежелание Петербурга идти по столичным стопам следует из комментария вице-губернатора Ирины Потехиной, которой «Фонтанка» задала вопрос по прочитанному документу. «Сегодня в городе действует целый ряд ограничений, которые с одной стороны доставляют всем нам массу неудобств и проблем, а с другой - позволяют держать ситуацию с распространением вируса под контролем, - сказала вице-губернатор «Фонтанке» и обратилась к жителям: - Очень не хотелось бы вводить дополнительные ограничения. Оставайтесь, пожалуйста, дома - и тогда никакие новые меры не понадобятся».

