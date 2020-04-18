Карта КПП на случай изоляции Петербурга: 62 блокпоста перекроют все подъезды к городу
В предварительно составленную Смольным схему размещения контрольно-пропускных пунктов, о которых «Фонтанка» рассказала накануне, вошли 62 места по периметру Петербурга. Под контроль, если план будет реализован, возьмут и магистрали, и никому не известные улицы.
На составленной «Фонтанкой» интерактивной карте, например, можно разглядеть тотальную блокировку петербургских пригородов Мурино, Кудрово и юго-западных густонаселенных деревень.
Если схема будет воплощена, то проверка документов — предполагается, что КПП обустроят после введения цифровых пропусков, — ждет петербуржцев и жителей Ленобласти не только перед развязками с КАД, но и на дорогах без названий. Мало кто до составления этой схемы, например, знал о существовании перешейка между Муринской дорогой и Новой улицей, Травяной улицы между железной дорогой и Челябинской улицей, дороги между деревнями Пикколово и Мурилово.
Как видно из карты, ее составители оставили открытой дорогу вдоль Финского залива, по которой в Петербург из престижных Зеленогорска, Комарово, Репино, Сестрорецка добираются чиновники и влиятельные бизнесмены.
По информации «Фонтанки», обустройством КПП займутся четыре компании, имеющие действующие контракты со Смольным на дорожную разметку. Это «ПромИнвестГрупп», «Конвера-Д», «ЭДС», «Т-Трафик». По предварительной версии, контрольно-пропускные пункты установят в рамках контрактов. От подрядчиков требуют собрать в настоящее время большое количество водоналивных барьеров и дорожных знаков, ограничивающих скорость и предупреждающих об опасности.
Сценарий жесткого контроля за передвижением жителей Петербурга предусматривает внедрение цифровых пропусков. Предполагается, что их будут обязаны получать пользователи транспорта — личного и общественного.
Россия 18 апреля вошла в десятку стран-лидеров по количеству подтвержденных случаев COVID-19. В Петербурге общее число заболевших превысило 1600, среди них более ста медиков.