В предварительно составленную Смольным схему размещения контрольно-пропускных пунктов, о которых «Фонтанка» рассказала накануне, вошли 62 места по периметру Петербурга. Под контроль, если план будет реализован, возьмут и магистрали, и никому не известные улицы.

На составленной «Фонтанкой» интерактивной карте, например, можно разглядеть тотальную блокировку петербургских пригородов Мурино, Кудрово и юго-западных густонаселенных деревень.

Если схема будет воплощена, то проверка документов — предполагается, что КПП обустроят после введения цифровых пропусков, — ждет петербуржцев и жителей Ленобласти не только перед развязками с КАД, но и на дорогах без названий. Мало кто до составления этой схемы, например, знал о существовании перешейка между Муринской дорогой и Новой улицей, Травяной улицы между железной дорогой и Челябинской улицей, дороги между деревнями Пикколово и Мурилово.