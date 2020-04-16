В Смольном обсуждают сценарий жесткого контроля за горожанами. Добровольная самоизоляция себя не оправдывает. При ухудшении ситуации в метрополитен точно не пустят без двойной проверки.

«Цифровые ошейники» - теперь и в Петербурге. Город готовят к пропускному режиму

автор фото Эмин Джафаров/Коммерсантъ

В правительстве Петербурга по данным «Фонтанки» прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов. Тема № 1 - технологическая и физическая готовность города к принудительной изоляции. Скорее всего, город вскоре может зажить по примеру Москвы - с записью на поездку в магазин, очередями у подземки, массовыми штрафами.

С утра 16 апреля в Смольном было оживленно. Оперативный штаб по коронавирусу бурлил.

«Хотят к следующей неделе подготовить систему пропусков - по аналогии со столицей», - сообщил «Фонтанке» собеседник, близкий к штабу.



Совещание возглавлял руководитель администрации Петербурга Валерий Пикалев. Одну из ключевых ролей в обсуждении играл транспортный вице-губернатор Максим Соколов. От его вотчины зависит многое. Прежде всего, план по ограничению петербуржцев в передвижении предусматривает слежку за пользователями общественным транспортом.

По предварительному замыслу, чтобы воспользоваться метро, горожане при оформлении цифрового пропуска должны будут указать номер электронного проездного. Это может быть единый билет на месяц, «Подорожник», «Единая карта петербуржца». Данные поступят в базу метрополитена, который сформирует «белый» список пассажиров на конкретный день. Если номер «Подорожника» не вбит в базу, воспользоваться подземкой даже при наличии пропуска невозможно.

Очевидно, понимая ограниченность ресурсов, власти сосредоточились на контроле пассажиров метро. На наземном транспорте пока такого контроля не будет.

Для поездок на личном авто или такси цифровой пропуск, с указанием номера машины и маршрута передвижения, тоже необходимо будет оформить.



Несмотря на существующие системы по выдаче пропусков (например, приложение от Минкомсвязи «Госуслуги СТОП Коронавирус»), петербургское правительство планирует внедрить собственную разработку. Технологическая платформа уже готова. Ее создал информационно-аналитический центр (ИАЦ), подведомственный комитету информатизации и связи Санкт-Петербурга, в сотрудничестве с несколькими коммерческими организациями. Эту информацию «Фонтанке» официально подтвердили в комитете по информатизации.

Платформа, по данным «Фонтанки», будет интегрирована в созданную ранее ИАЦ систему «Госуслуги Санкт-Петербурга». У нее есть десктопная и мобильная версии. В настоящее время она включает 16 сервисов (оплата штрафов, запись к врачу и в налоговую, проверка готовности документов и другие). Выдача цифровых пропусков, вероятно, будет 17-й.

По данным "Фонтанки", на подготовительном этапе также аккумулируются данные о том, какие организации могут продолжать работу и, соответственно, до каких из них можно добираться по пропуску.



Мобильное приложение «Госуслуги Санкт-Петербурга» получает доступ к камере смартфона, местоположению абонента, режиму работы телефона. Последний раз его обновляли 17 февраля 2020 года. Сотрудник техподдержки приложения сообщил «Фонтанке», что о добавлении функции оформления цифровых пропусков еще не слышал.

В обсуждении плана плотно участвует еще один вице-губернатор - Олег Эргашев. Он курирует здравоохранение, на которое, в свою очередь, сейчас сосредоточено основное внимание чиновников.

«Правительство берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации, - отмечают собеседники «Фонтанки». - К началу следующей недели, если количество больных продолжит расти, пропускная система неизбежна».

В обсуждении участвует также вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая СМИ и общественные организации. Для внедрения пропускной системы потребует массивная разъяснительная работа.

Выдача цифровых разрешений, если правительство ее реализует, будет носить заявительный характер. Соискатель составляет заявку, пропуск приходит на электронную почту автоматически, без проверки данных. Петербург берет пример с Москвы, не скрывают в Смольном, и отчасти учится на ее ошибках.

