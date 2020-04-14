Российские города постепенно переходят на пропускной режим. Его практический смысл в борьбе с коронавирусом под вопросом. Электронные разрешения выдаются без проверки данных. Контроль самоизоляции, как и раньше, напрямую зависит от количества патрулей на улицах.

Эра «цифровых ошейников». Зачем регионам разные системы пропусков, если они работают одинаково?

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»



Почти два миллиона цифровых пропусков выданы в Москве 13 апреля — в первый день работы портала nedoma.mos.ru. Мэрия говорит о востребованности услуги, IT-специалисты — о бесполезности. Нехитрые эксперименты показывают, что столичным властям не было никакого смысла тратить деньги на собственное платформенное решение. Как не нужно будет и Петербургу — когда город решит перейти на пропускную систему в случае, если количество заболевших начнет расти как в столице.

Москва

Столичные власти 13 апреля запустили широко анонсированную систему выдачи цифровых пропусков nedoma.mos.ru. Портал требует от пользователя множество личных данных. На действительность их не проверяют. Корреспондент «Фонтанки» указал целью поездки «За спичками», номера чужих паспортов и автомобиля и получил персональный код для выхода из дома (адрес тоже несуществующий) 15 апреля.



скриншот пропуска

По утверждению мэрии Москвы, указанные в заявке данные будут проверяться уже после выдачи пропуска, и в случае обмана его аннулируют. С момента получения корреспондентом разрешения прошли почти сутки, его пока не отозвали.

Кроме поездки в личных целях, можно оформить рабочий пропуск. Достаточно заполнить ИНН существующей организации независимо от места её регистрации и вида деятельности.

Система nedoma.mos.ru в первый день не справилась с нагрузкой. Власти заявили о зарубежной бот-атаке на серверы. Эту версию IT-специалисты поставили под сомнение. Владелец телеграм-канала «Лаборатория Артимовича» Дмитрий Артимович привел статистику сервиса мониторинга сайтов Host-tracker.com. Судя по ней, заграничные обращения к сайту mos.ru возвращаются без ответа.



скриншот с сайта Host-tracker.com

То, что ресурс было открыть невозможно, подтвердили «Фонтанке» несколько человек, живущих в разных странах.

Интернет-эксперт Владислав Здольников тоже подверг сомнению хакерскую атаку:

«Если вы попробуете открыть nedoma.mos.ru через VPN, то у вас ничего не получится. То есть для зарубежных хостов сайт вообще недоступен… Просто не смогли сделать устойчивый сервис, а в таких случаях нужно обвинять во всем зарубежный ботнет».



Получить пропуск для передвижения по Москве можно отправкой SMS на короткий номер и по телефону горячей линии. По официальным данным, за день выданы 1,8 миллиона электронных разрешений, 70 % из них — через nedoma.mos.ru. Система пропусков вызывает множество вопросов у юристов. Правозащитная организация «Агора» считает ее незаконной:

«Указы мэра… вводят ограничения конституционного права граждан в отсутствие объявленного чрезвычайного положения. Эффективность и адекватность мер также вызывают серьезные сомнения».

Пропуск нужно получать в том числе для передвижения на личном транспорте, который, очевидно, помогает социальному дистанцированию. А наделение таксопарков полномочиями по проверке электронных кодов у пассажиров и вовсе вызывает недоумение.

Подмосковье

Правительство Московской области для контроля за жителями выбрало платформу от Минсвязи России — приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». В его описании указано, что данные пользователей будут доступны таксопаркам.

За пару дней приложение собрало на Google Play более 8000 отзывов, средняя оценка работы по пятибалльной шкале — 1,1 балла.



«Три фотографии (3!), две из которых — паспорт. Зачем это нужно, если у меня подтвержденная учетная запись на госуслугах? И как вы представляете себе ходить в магазин или аптеку по таймеру?» — пишет один из пользователей.

Приложение Минсвязи нещадно критикуют IT-специалисты. Можно загружать не фото человека, а любые картинки, вплоть до нецензурных. Адресом проживания можно указать Жопу, и пропуск все равно будет выдан для поездок по Московской области, равно как и по Москве.

После заметки «Фонтанки» об эксперименте Дмитрия Артимовича с получением пропуска через «Госуслуги СТОП коронавирус» Минсвязи заявило, что это приложение не будет применяться в столице, но это не совсем так. Жителя Подмосковья пустят в Москву по «госуслужному» пропуску. Жителям других регионов нужно оформлять разрешение на nedoma.mos.ru.

В гостеприимстве «Госуслугам СТОП коронавирус» тоже не откажешь. Система, как московская и татарстанская, не проверяет внесенные сведения.

Власти Московской области вводят пропускной режим с 15 апреля. Коды обязаны получать все пользователи личного и общественного транспорта. Для поездок на такси пропуск нужен и водителю, и пассажиру.



Татарстан

Пионером по созданию «цифровых ошейников» от коронавируса является Татарстан. Режим полной самоизоляции в республике действует с 30 марта. Пропускная система на платформе covid19.tatarstan.ru/ действует с апреля. Регистрация — по паспорту или SMS. Каждому жителю присваивается индивидуальный код. Лимит на выход из дома — два раза по часу в день. Выдача производится здесь и сейчас. Обратный отсчет начинается сразу.

Так называемые «коды на выход» обязаны получать даже курьеры и таксисты. Передвижение на автомобиле, самокате, велосипеде подчиняется таким же правилам, как и пешие прогулки.

На днях власти Татарстана ужесточили пропускной режим, установив лимит на конкретные цели выхода из дома. Например, частота посещений похорон сокращена до раза в неделю. В суд можно ходить раз в месяц. На дачу выбраться — пару раз в неделю. Это связано с тем, что многие граждане злоупотребляли получением разрешений. Например, около двухсот человек ежедневно выходили из дома за сменой паспорта.



Сайт covid19.tatarstan.ru/ не менее безотказный, чем столичный. Корреспондент «Фонтанки» в девятом часу вечера 13 апреля оформил пропуск на похороны.



скриншот с сайта covid19.tatarstan.ru

К созданию платформы covid19.tatarstan.ru министерство цифрового развития Татарстана привлекло коммерческий банк «АК Барс». Система SMS-информирования развернута в приватном облаке ABCloud, созданном совместно с компанией «Татнефть». В банке заявляют, что это безопасная инфраструктура для работы с персональными данными, и рекомендуют зарегистрироваться всем жителям Татарстана.

«Даже если человек вышел из дома в ближайший магазин, аптеку, выкинуть мусор, погулять с домашним животным в радиусе 100 метров от дома, сотрудники контролирующих органов могут запросить код, чтобы сопоставить место пребывания с фактическим местоположением», — говорится в заявлении банка.

В целом электронные системы выдачи пропусков по сути ничем друг от друга не отличаются, разве что оператором, обрабатывающим персональные данные, — государство, регион или коммерческая организация. Функционал систем однотипен.



И другие

Сервисом «Карта жителя Нижегородской области», через который оформляется пропуск для выхода из дома, за пару недель, по официальным данным, воспользовались более 1,2 миллиона раз.

Реальную степень востребованности сервиса оценить нереально. Регистрация нового пользователя элементарна (при вводе номера телефона присылается SMS), проверка сведений отсутствует как таковая. Корреспондент «Фонтанки» получил QR-код для выхода из дома, указав вымышленные ФИО и паспортные данные.

Судя по сервису, от жителей Нижнего требуют получать пропуск для выгула собак и выноса мусора.



скриншот с сайта nn-card.ru