Получить цифровой пропуск для передвижения по Москве можно по вымышленным данным, убедился программист Дмитрий Артимович. Он оформил разрешение, указав местом проживания не пригодную для человека среду.



Объектом пристального внимания IT-специалистов стало выпущенное 12 апреля приложение «Стоп коронавирус» на портале госуслуг. Оно создано Минсвязью для контролируемого передвижения по Москве.



Артимович тоже оформил 12-часовой пропуск. В строке «адрес» он написал слово из четырех букв, а вместо своей фотографии приложил картинку со средним пальцем. Приложение приняло эту информацию без верификации.

