Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Жопа. Известный программист показал изъяны цифровых пропусков в Москве
Получить цифровой пропуск для передвижения по Москве можно по вымышленным данным, убедился программист Дмитрий Артимович. Он оформил разрешение, указав местом проживания не пригодную для человека среду.
Объектом пристального внимания IT-специалистов стало выпущенное 12 апреля приложение «Стоп коронавирус» на портале госуслуг. Оно создано Минсвязью для контролируемого передвижения по Москве.
Артимович тоже оформил 12-часовой пропуск. В строке «адрес» он написал слово из четырех букв, а вместо своей фотографии приложил картинку со средним пальцем. Приложение приняло эту информацию без верификации.
«Никакие данные не проверяются, даже банально название улицы, — написал программист в своем телеграм-канале «Лаборатория Артимовича». — Как заявил Собянин, проверять данные будут выборочно полицейские... У них нет данных о компаниях, которые могут работать, и их сотрудниках. Полный фейл».
По словам специалиста, приложение можно установить, только находясь в Москве, хотя оно предназначено также и для пропусков на въезд в столицу.
В подтверждение эксперимента Артимович опубликовал скриншот расшифровки QR-кода.
Указ об обязательности цифровых пропусков для передвижения по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте мэр Сергей Собянин подписал накануне.
Дмитрий Артимович — уроженец Кингисеппа, выпускник СПбГУ. В 2013 году он был приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения по уголовному делу о неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК). Как установил Тушинский суд Москвы, в 2010 году программист в составе группы лиц осуществил компьютерную DdoS-атаку (типа «отказ в обслуживании») на информационные ресурсы компании, которая занималась реализацией билетов «Аэрофлота». При одномоментном обращении множества компьютеров, входящих в бот-сеть, система компании — партнера «Аэрофлота» была блокирована и ее пользователям было отказано в возможности приобретения электронных билетов. Мотивом преступления суд посчитал конкурентную войну, а Артимовича назвал человеком, оказывающим «хакерские услуги». Вину тот не признавал.
Количество зараженных коронавирусом в России превысило 15 тысяч человек. Большинство случаев зарегистрировано в Москве.