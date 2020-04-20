«С 13-го века ничего другого не придумали». Зачем расставлять блокпосты по Петербургу

Фото: Александр Миридонов/«Коммерсантъ»

Петербург отстает от Москвы на 2–3 недели, рассказал накануне глава городского комздрава. И поэтому, видимо, часть уже выложенных Собяниным козырей придерживает в рукаве. Например, систему блокпостов и электронных пропусков. «Фонтанка» спросила чиновников и экспертов, видят ли они полезной идею сделать людям неудобно, чтобы те сидели по домам. О том блюде, что варится в котелке у Смольного, известно немногое. В конце марта в сети появилась схема на которой были отмечены около 100 адресов для размещения блокпостов, около трети из них опоясывали город. «Фонтанке» подтвердили — схема настоящая, с ней идет работа. 15 апреля Москва попробовала тонкий лед электронной системы пропусков и сперва сильно намочила ноги: люди выстроили в огромные очереди у входа в метро, перед КПП на въезде образовались пробки. На следующий день прошло профильное совещание в Петербурге — благо первые результаты столичного эксперимента уже были налицо. Сама по себе технологическая площадка для того, чтобы выдавать пропуски, в городе уже разработана. Есть и те, кто должен в кратчайший срок организовать блокпосты в заранее определенных местах по периметру города.



Как и на прошлой неделе, добиться от транспортного блока правительства какого бы от ни было комментария не удалось. Информационная вертикаль власти выстроилась не только в Смольном, но и в научном сообществе. В НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, может, и рады были бы оценить эффект от столичных транспортных ограничений, на которые засматривается Петербург, но за разрешением высказать свое экспертное мнение отправили в федеральный Роспотребнадзор. Там такого разрешения не дали, потому что «это не их тема».



Кирилл Поляков, гендиректор Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области



— Я не согласен с формулировкой «создание искусственного неудобства». Речь идет о дополнительном стимулировании жителей Санкт-Петербурга оставаться дома — тех, кто не поименован в указе президента и на которых не распространяются исключения. Все зависит от сознательности жителей нашего города. Это возможная, подчеркну, мера, принудительная самоизоляция на тот случай, если люди по-прежнему не будут её соблюдать самостоятельно. Не буду комментировать то, что вы видели; рассматриваются разные варианты. В том числе — да, и посты на въезде и выезде из Петербурга. При этом главная задача — ограничение передвижения внутри города, а не ограничить траффик между Петербургом и областью. Те жители области, которые ездят в Петербург каждый день, так как задействованы в отраслях непрерывного цикла — это 250 тысяч человек, в том числе врачи, и их перемещение ограничиваться не должно



Михаил Москвин, заместитель председателя правительства Ленинградской области



— А откуда эти адреса КПП появились? Не от Ленинградской области же. Санкт-Петербург ограничит выезд в Ленинградскую область. Ну ограничит и ограничит. Не комментирую. Мне никаких указаний от губернатора не поступало, распоряжений не поступало.



Алексей Яковлев, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ, экс-главврач Боткинской больницы



— Во всех странах пошли по тому пути, Москва не оригинальна. Я вчера заезжал в Химки, предъявил пропуск, полицейский в маске и перчатках считал QR-код, все, я поехал дальше. Не могу сказать, что это напрягает, машин было 5–8.



Да, вопрос организации обсуждается, кого-то все это раздражает. Я понимаю, что все это существенно влияет на экономику, но экономика нужна будет только если люди выживут.

Традиция разобщения — с 13 века, когда корабли по 40 дней стояли в виду города, и никого это не смущало. Ничего другого не придумали. Надо искусственно уменьшить циркуляцию. Мне рассказывали историю, что операционная сестра заразилась в больнице и умерла. Так у нее заразилась вся семья, которая живет в области, у нас же многие из области работают.



Посмотрите, что происходит: 30% тех, кто попал на аппаратное дыхание, погибают. А мы стали смотреть работы китайские, там от 50% до 70%. То есть вы понимаете уровень риска.



Андрей Горев, профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ

— Я, честно говоря, скептически отношусь к тому, что такие ограничения могут сдержать эпидемию, хотя это вопрос скорее к врачам. Но экономика должна функционировать, её и так серьезно прижали, мне кажется, должны другие методы использоваться. Просто люди будут тратить на дорогу не час, а три часа. Но вряд ли это изменит ситуацию. Да, неудобства будут, но люди все равно будут перемещаться. Если вам надо кому-то отвезти продукты, добраться до работы — вы все равно поедете, никуда не денетесь.

А главное — встанет общественный транспорт, а ведь это то, чего как раз необходимо избегать, скопление людей в замкнутых пространствах. То есть автобус сделает вместо 20 рейсов 10. Это странно, как странно было сократить количество автобусов, это увеличивает скученность.



Юрий Свешников, руководитель Московского транспортного союза



— У нас же [в Москве] это все одновременно произошло, и в метро, и КПП, и все это было сразу отменено. Получалось так, что сотрудники ДПС, сами без перчаток и масок, брали документы у проезжающих, то есть контакт через предметы, через дыхание, через близкое общение, ясно, что никаких полутора метров там не было. А эти водители теоретически могли быть вирусоносителями.

