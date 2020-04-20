Смольный: Петербург технически готов к введению пропусков

Председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин заявил, что Петербург технически готов к введению пропусков.



«Есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент использования этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения. Но я очень рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима», — заявил он 20 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Решение будет зависеть от того, как петербуржцы будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и самоизоляцию.