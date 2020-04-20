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20.04.2020 19:03
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Смольный: Петербург технически готов к введению пропусков

Председатель комитета по информатизации и связи Станислав Казарин заявил, что Петербург технически готов к введению пропусков.

«Есть федеральное приложение, которым можно воспользоваться, есть опыт Москвы, есть наши разработки. В зависимости от того, какой регламент использования этих пропусков будет принят, можно использовать различные технические решения. Но я очень рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима», — заявил он 20 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Решение будет зависеть от того, как петербуржцы будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и самоизоляцию.

«Это позволит избежать этой крайне непопулярной и в общем-то технически сложной и затратной меры», — пояснил Казарин.

«Фонтанка» подробно рассказывала, как Петербург подходит к введению пропускного режима. И публиковала карту КПП на случай изоляции Петербурга.

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Комментарии (27)

Modest_5e4ce41f7533b
Когда-нибудь будете показывать эти пропуска детям, как мы показываем внукам продуктовые талоны из 90-х.
Владислав М
Режим повышенной готовности не предусматривает ограничения граждан в правах. Так что вся эта пропускная система, в том виде в котором её вводят, - чистой воды произвол.
Хотят пропуска, пусть вводят ЧС!
ROMAN999
Так у нас город ко всему "готов" - к приёму больных у нас больниц хватало, с дистанционным обучением вообще все ровно, а средств индивидуальной защиты на складах уже складывать некуда... Это из выступлений губернатора цитаты! Может хватит нам мозги засерать словоблудием??? Не понимаю, чего власть добивается - чтобы мы на улицы вышли с монтировками??? И тогда кризис стороной пройдёт, пока с недовольными будут разбираться, а остальные дома испуганные дома будут сидеть?
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