От одного заболевшего до сотни в сутки. Как Петербург подходит к введению пропускного режима

В конце нынешней рабоче-нерабочей недели оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил: в Петербурге 424 новых заболевших. К воскресенью общее число горожан, заразившихся COVID-19, достигло 1760. Больницы одна за другой сообщают, что заполнены. В «Ленэкспо» начали работы по созданию «выставочной» больницы. А всего лишь чуть больше месяца назад, 16 марта, в городе официально было лишь 9 инфицированных . Этот месяц действительность менялась очень стремительно, и уже видна определенная последовательность событий.

До цифры «9» Петербург с момента первого подтвержденного случая шел 11 дней. По всей России к вечеру 16 марта было выявлено 93 человека. Несмотря на то, что людей с COVID-19 в Северной столице к этому моменту было меньше десятка, основная цитадель борьбы с коронавирусом — больница имени Боткина — уже была заполнена пациентами , правда, большинство из них было здорово. К 16 марта людьми заполнилась и Введенская больница, которую перепрофилировали под инфекционную еще 3 марта. Тогда же комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список городских медучреждений, где можно провериться на COVID-19. Быстро отреагировали не все: как писала «Фонтанка» , на практике оказалось, что в некоторых поликлиниках, попавших в список, сперва были не в курсе, что должны принимать какие-то анализы у населения. Более того, в перечень попали учреждения, которых еще даже не существует. Город в те дни медленно, но неуклонно входил в новый ритм жизни. Граница с Финляндией еще была открыта, хотя разговоры на уровне властей о закрытии уже начались . С 16 марта же началось дистанционное обучение для всех школьников, при этом сохранялась возможность посетить учебное учреждение лично. Конституционный суд подтвердил законность поправок к основному закону страны, в том числе и обнуление президентских сроков для Владимира Путина. Кремль говорил, что не видит поводов для переноса голосования по поправкам к Конституции. Спустя сутки президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил в качестве часа «Х» 22 апреля, но отметил: голосование состоится, только если позволит ситуация.

Судя по риторике, в Смольном тогда еще не понимали, как будет развиваться ситуация. Это заметно в заявлениях властей насчет парада ко Дню Победы. «Что бы там ни было, в любом формате, варианте праздник состоится. И этот невидимый враг нами, я думаю, что к этому периоду времени будет каким-то образом уничтожен — так, как сделали это наши предки в 45-м году», — говорил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков . Уже через 2 дня председатель петербургского парламента дополнил коллегу из исполнительной ветви власти: решение о проведении массовых мероприятий в Петербурге на 9 Мая будет принято в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. К 17 марта власти осознали, что без поддержки городской бизнес загнется, и спросили предпринимателей , как их спасать от коронавируса. Почему-то первым делом было решено помочь ларькам, находящимся под угрозой сноса. Не забыли петербургские чиновники и про обычных горожан: в городском правительстве родилась идея перевести многофункциональные центры Петербурга на работу только по предварительной записи .

Так совпало, что в тот же день Россия открыла статистику летальных исходов коронавируса. Власти рассказали обществу о 2 первых жертвах COVID-19 в Москве. Тогда же начался и активный рост заболевших — за сутки в РФ зарегистрировали 163 новых случаях. Петербуржцы продолжали осознавать ситуацию: ГУП «Петербургский метрополитен» зафиксировал падение пассажиропотока на 800 тысяч человек, или на треть от обычного.



26 марта Минздрав сообщил, что в РФ начался геометрический рост числа инфицированных. Спустя несколько часов Собянин закрыл рестораны, парки и даже магазины. Представитель ВОЗ хвалит меры столичных властей и говорит, что карантин в Москве не нужен, принятые решения беспрецедентно хороши.



В тот же день Александр Беглов продолжил шагать по проторенной московским мэром дороге и добавил новых ограничений, фактически до мая закрыв все возможные досуговые учреждения, добавив в список детские игровые комнаты, торговые центры, клубы, кальянные, весь общепит. Под запрет попало и посещение храмов, хотя за несколько часов до запретительного документа Санкт-Петербургская епархия РПЦ уверенно говорила: духовной пищи петербуржцев может лишить только режим чрезвычайной ситуации.



27 марта губернатор Петербурга еще раз призвал горожан оставаться дома, в качестве аргумента использовав угрозу уголовного преследования. Уже вечером по барам, где проходили последние на ближайший месяц тусовки с рейдом, отправился ОМОН. Нарушителей также можно было найти в Выборгском соборе, где прошло молебное пение в защиту от коронавируса. Там собралось вдвое больше разрешенного.



28 марта несознательностью отличились православные, посетив петербургские храмы, несмотря на запреты и призывы Беглова. Среди них оказался и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, посетивший литургию в Исаакиевском соборе. Многие горожане предпочли менее одухотворенный способ пережить выходные и поехали на шашлыки.



В стране начали закрываться первые регионы и города — Чечня, Кировск и Апатиты. В Череповце местные власти первыми в стране и вовсе ввели режим чрезвычайной ситуации.



29 марта в Москве объявили о мерах суперизоляции. Без уважительной причины с 30 марта мэр столицы Сергей Собянин запретил горожанам покидать свои дома. Весомые поводы выйти — обращение за медицинской помощью, поездки на работу (если компания работает), поход в магазин или аптеку, для выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и при необходимости вынести мусор. Или в случае угрозы жизни и здоровью.



В этот же день патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов и молиться дома.



30 марта — 6 апреля



30 марта количество заболевших в Петербурге выросло до 53, причем двое больных нашлись за пределами больницы имени Боткина — во Введенской больнице и больнице Святого Георгия. За неделю количество заболевших в городе увеличилось на 31. Недельный прирост по числу заболевших в РФ составил 1341 человека и довел общее количество заразившихся до 1836 человек. Летальных исходов на 30 марта было 14. Из них 2 — в Петербурге.



В этот же день петербургские власти ужесточили режим самоизоляции по столичным лекалам. Для того чтобы обеспечить пребывание горожан по домам, даже сократили режим работы метро до 22:00 и наземного транспорта до 23:00. Количество пассажиров сократилось до 1/5 от привычного потока.



В тот же день Роспотребнадзор отчитался о практически двукратном росте инфицированных COVID-19. За сутки их количество с 53 увеличилось до 98. Суточный прирост по стране составил 500 человек.



В первый день апреля стало известно, что вирус распространяется по городским больницам: COVID-19 нашли у пациента Покровской больницы, а также у двух клиентов Госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице.



2 апреля Беглов продлил все ограничения до конца месяца. В тот же день это сделали московские власти, заявив: пропускной режим вводить пока что не планируется. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.



3 апреля в активную борьбу с коронавирусом включилась РПЦ: по Москве проехал «Мерседес» с патриархом Кириллом, молящимся об избавлении людей от коронавируса. Уже через два дня вирус ответил духовникам: COVID-19 нашли у троих священнослужителей.



В Петербурге в это же время медики из Покровской больницы публично заявили о нехватке средств защиты, аппаратуры и лекарств. На это петербургский комитет по здравоохранению ответит, что больница перепрофилирована под прием больных с пневмонией, а не инфекционными заболеваниями, а значит «чумные костюмы» не нужны. Но все же распорядится передать врачам 1000 комплектов первичной защиты.



С 6 апреля по 12 апреля



К 6 апреля количество людей, заразившихся вирусом, в Петербурге составило 115 человек. Недельный прирост — 62 человека, при этом стоит подчеркнуть, что большую часть из них выявили одним днем. Это в 2 раза больше, чем неделей ранее. Всего в России было зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За 7 дней список заболевших пополнило 4507 человек, что в 2,5 раза больше, чем неделей ранее. Общее количество смертей к этому времени достигло 47, выздоровевших почти в 9 раз больше — 406.



В тот же день губернатор Беглов признает: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка в городе ухудшается. Городские власти также дали обществу очередной сигнал. Петербуржцев продолжают стимулировать оставаться дома, местные власти публикуют https://fontanka.ru/2020/04/06/69074935/ предупреждение о штрафах и уголовной ответственности за несоблюдение правил и запретов, действующих в режиме повышенной готовности.



Правительство России определилось со списком отраслей экономики, которые понесут самый серьезный ущерб из-за коронавируса. По мнению чиновников, больше всего коронавирус отразился на авто- и авиаперевозках, организации культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте, туристическом и гостиничном бизнесе, общественном питании, дополнительном образовании, выставочной деятельности и проведении конференций, а также на сфере предоставления бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).



8 апреля с необычной речью, в которой вспоминаются и половцы, и печенеги, к нации снова обратился президент Владимир Путин. Он предложил на три месяца, начиная с апреля, установить дополнительные ежемесячные выплаты медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными больными, пособия для семей, оставшихся безработными, и налоговые послабления для бизнеса.



К 9 апреля общее количество заболевших в РФ превысило 10 тысяч человек. За сутки в стране заболело больше людей, чем за всю первую неделю апреля. На следующий день мэр Москвы признается: до пика заболеваемости коронавирусом еще далеко, и столица пока у его подножья.



10 апреля обнародованные цифры статистики подтвердят, что в Петербурге часть горожан действительно изолировалась, но за сутки почти 1 млн воспользовался общественным транспортом. Тогда же станет известно, что за первые десять дней месяца количество ДТП снизилось на 50 % по сравнению с обычными днями.



В Москве тем временем Собянин объявит о введении пропускного режима с 15 апреля. Решение вызрело за 8 дней. Уже на следующий день каждый район столицы активно начнет патрулировать полиция. Новые правила передвижения будут внедряться в 3 этапа: на первом пропуска потребуются для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.



К 12 апреля патриарх Кирилл переосмыслит роль коронавируса, назовет его «божьим промыслом» и пояснит: вспышка новой инфекции на планете призвана разрушить идеалы потребительского общества.



За неделю коронавирус найдется в Покровской больнице, а также в роддоме № 10 на улице Тамбасова. Также приём пациентов из-за заноса инфекции прекратили Городская больница Святого Георгия, Введенская больница и Александровская.



В этот же день заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предскажет: следующая неделя может стать решающей для распространения коронавируса в России — нас ждет плато или рост заболеваний.



К этому же моменту в городских судах окажется 206 административных дел по «коронавирусным» статьям. Причем, как разобралась «Фонтанка», отнюдь не всегда штрафы могли быть выписаны в соответствии с законом. Эта цифра накопилась с 18 марта. В Москве же только за 12 апреля оформили больше 1300 штрафов за нарушение изоляции.



Петербургский комитет по здравоохранению актуализирует цифры статистики по медоборудованию: 12 апреля свободно 400 аппаратов ИВЛ, для больных COVID-2019 подготовлено 3865 больничных коек, из которых почти 1800 имеют кислородную подводку. Еще более 1300 аппаратов ИВЛ уже используется, а чтобы было совсем хорошо, нужно еще 1618.

С 13 апреля по 17 апреля



Количество заболевших в городе составит 678 больных, недельный прирост — 563 человека. То есть почти в 9 раз больше, чем сходный показатель неделей ранее. По России цифры еще более ужасающие: COVID-19 всего нашелся у 18328 человек. Недельный прирост — 11985 человек, в два раза больше, чем семидневкой ранее. Президент РФ Владимир Путин назвал это результатом «разгильдяйства» властей на местах. Также глава государства отметил: ближайшие недели «определяющие».



Голикова заявила о среднесуточном росте заболевших COVID-19 в размере 1 7–20 %. В РПЦ окончательно отошли от противостояния с властями и определились, что храмы Петербурга из-за коронавируса будут закрыты для прихожан в Пасху — туда пустят только клириков, волонтеров и съемочные группы.



Однако увеличившаяся скорость распространения инфекции напугала отнюдь не всех. И 13 апреля, и две предыдущие недели «Фонтанка» отмечала последовательный рост числа людей на улице и стабильное ежедневное падение индекса самоизоляции Петербурга. Косвенно подтверждает нежелание граждан самоизолироваться и статистика местной ГИБДД, которая за выходные поймала почти столько же пьяных водителей, как и в обычный день.



В то же время власти Москвы предупредили о возможной нехватке больничных коек из-за коронавируса и объявили о начале проверки всех водителей на въездах в Москву.



К 14 апреля, когда за сутки в Петербурге обнаружили 121 новый случай, а по всей стране 2774, Минздрав вдруг заявил, что коронавирус, оказывается, может передаваться и на расстоянии в 4 метра.



Петербург на страшные цифры отреагировал вяло: в городе фиксировались пробки, а индекс самоизоляции болтался между «плохо» и «очень плохо». Впрочем, по стране ситуация была схожей. Возможно, поэтому в половине российских регионов власти ограничили свободное передвижение.



15 апреля, первый день, когда Москва начала выходить на улицы исключительно по пропускам, обнажил возможные недостатки системы: в московском метро выстроились большие очереди. Собянин остался недоволен и сказал пару ласковых столичному ГУВД.



В Петербурге как раз 15 апреля свои мощности по приему пациентов исчерпали Покровская больница и больница имени Боткина. Смольный успокаивал горожан: при негативной ситуации с коронавирусом могут быть развернуты 12 тысяч коек.



От властей также прозвучала идея размещать «легких» больных в гостиницах и пансионатах. А 16 апреля уже Петербург перешагнул планку в 1000 заболевших, суточный прирост — +154. Смольнинские эксперты признались: режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может и не закончиться.



Возможно, поэтому утром 16 апреля в Смольном состоялось совещание на предмет введения пропускной системы в Петербурге.



Путин объявил, что парад Победы откладывается. «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены», — объяснил президент РФ. Словно в подтверждение его слов в этот же день пал последний «чистый» регион РФ — Алтай.



К 17 апреля прирост коронавирусных поставил новый рекорд: 424 новых случая заболевания COVID-19 выявили в Петербурге. Это в 2,5 раза больше, чем днем ранее. Всего в РФ за сутки прибавилось 4070 инфицированных, общее количество больных достигло 32 тысяч. За все время в РФ 273 человека не пережило COVID-19. Среди зараженных — сотня петербургских медиков.



Но дома петербуржцев не держат даже эти тоскливые новости: Петербург скатился в самую опасную зону индекса самоизоляции, обгоняя другие города России. Эксперты признались, что если и дальше граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, а власти не примут ужесточающих мер, то к июню в Петербурге может быть и 120 тысяч зараженных.



Но были и хорошие новости: в США испытали вакцину на коронавирус. Кроме того, и без вакцины в России к 17 апреля выздоровело 2590 человек.



Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

