От одного заболевшего до сотни в сутки. Как Петербург подходит к введению пропускного режима
За последний месяц коронавирус кардинально изменил повседневную жизнь большинства петербуржцев. «Фонтанка» вспомнила, как город дошел до первой 1000 зараженных.
В конце нынешней рабоче-нерабочей недели оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил: в Петербурге 424 новых заболевших. К воскресенью общее число горожан, заразившихся COVID-19, достигло 1760. Больницы одна за другой сообщают, что заполнены. В «Ленэкспо» начали работы по созданию «выставочной» больницы. А всего лишь чуть больше месяца назад, 16 марта, в городе официально было лишь 9 инфицированных. Этот месяц действительность менялась очень стремительно, и уже видна определенная последовательность событий.
Неделя с 16 марта по 22 марта
До цифры «9» Петербург с момента первого подтвержденного случая шел 11 дней. По всей России к вечеру 16 марта было выявлено 93 человека. Несмотря на то, что людей с COVID-19 в Северной столице к этому моменту было меньше десятка, основная цитадель борьбы с коронавирусом — больница имени Боткина — уже была заполнена пациентами, правда, большинство из них было здорово. К 16 марта людьми заполнилась и Введенская больница, которую перепрофилировали под инфекционную еще 3 марта.
Тогда же комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список городских медучреждений, где можно провериться на COVID-19. Быстро отреагировали не все: как писала «Фонтанка», на практике оказалось, что в некоторых поликлиниках, попавших в список, сперва были не в курсе, что должны принимать какие-то анализы у населения. Более того, в перечень попали учреждения, которых еще даже не существует.
Город в те дни медленно, но неуклонно входил в новый ритм жизни. Граница с Финляндией еще была открыта, хотя разговоры на уровне властей о закрытии уже начались. С 16 марта же началось дистанционное обучение для всех школьников, при этом сохранялась возможность посетить учебное учреждение лично.
Конституционный суд подтвердил законность поправок к основному закону страны, в том числе и обнуление президентских сроков для Владимира Путина. Кремль говорил, что не видит поводов для переноса голосования по поправкам к Конституции. Спустя сутки президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил в качестве часа «Х» 22 апреля, но отметил: голосование состоится, только если позволит ситуация.
Судя по риторике, в Смольном тогда еще не понимали, как будет развиваться ситуация. Это заметно в заявлениях властей насчет парада ко Дню Победы. «Что бы там ни было, в любом формате, варианте праздник состоится. И этот невидимый враг нами, я думаю, что к этому периоду времени будет каким-то образом уничтожен — так, как сделали это наши предки в 45-м году», — говорил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Уже через 2 дня председатель петербургского парламента дополнил коллегу из исполнительной ветви власти: решение о проведении массовых мероприятий в Петербурге на 9 Мая будет принято в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
К 17 марта власти осознали, что без поддержки городской бизнес загнется, и спросили предпринимателей, как их спасать от коронавируса. Почему-то первым делом было решено помочь ларькам, находящимся под угрозой сноса. Не забыли петербургские чиновники и про обычных горожан: в городском правительстве родилась идея перевести многофункциональные центры Петербурга на работу только по предварительной записи.
Уже на следующий день стало очевидно, что одними МФЦ не обойтись. До 18 марта в Петербурге еще работали кафе, рестораны, торговые центры и музеи. Однако тогда уже действовали первые ограничения в виде запрета от губернатора собираться группой более чем в 1000 человек, а также четырнадцатидневный карантин для прибывших из небольшого списка стран. С 18 марта Беглов уменьшил максимально возможную численность участников публичных мероприятий до 50 человек, порекомендовал гражданам 65+ сидеть дома, а бизнес попросили начать дезинфекцию и по возможности перейти на удаленку. Тогда же начали обеззараживать еще наполненный людьми общественный транспорт. В общем, губернатор Петербурга фактически списал решение у соседа Собянина.
Любопытно, что Русская православная церковь не приняла запреты смиренно. «Это предмет обсуждения. Для верующих Воскресение Христово является основополагающим религиозным праздником», — сказала представитель епархии, подчеркнув, что вопрос еще не решен.
В то же время католики разрешили своей пастве молиться из дома. Тем, кто не может сдержать порыв веры, ввели правило: для предупреждения распространения коронавируса любые богослужения разрешаются при количестве участников не более 50. Петербургский дацан отменил экскурсии и мероприятия. Мечеть также закрылась для прихожан, как и синагога.
Линию большинства конфессий поддержали и горожане, которые, по наблюдениям «Фонтанки», первое время постарались минимизировать праздные походы по общественным местам.
19 марта обнаружился 10-й заболевший COVID-19, тогда же губернатор Петербурга Александр Беглов пересказал слова эксперта: «Пик заболеваемости коронавирусом наступит через 2–3 недели». Несмотря на это, на следующий день городские чиновники заявили, что коронавирус не продлит каникулы в Петербурге. Допустили, что школьников могут вернуть на занятия через неделю, несмотря на предсказание губернатора. Политику коронавирус тоже не отменил, и в тот же день в Петербурге полиция увезла в отделы 8 человек с одиночных пикетов.
21 марта Александр Беглов обнадежил: закрывать Петербург полностью нельзя. Однако делиться с горожанами теми планами, что вызрели у чиновников, губернатор не стал. «Есть чёткий план действий, я его не буду вам всем рассказывать, зачем вам это надо? План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даём массового распространения», — не стал скромничать градоначальник. Также он по-хозяйски заявил жителям других субъектов РФ: в Петербург ехать не нужно — «здесь нечего делать по большому счету».
Вице-губернатор Евгений Елин несколько раскрыл новые планы властей. Оказалось, что петербургские чиновники собираются закрыть фитнес-центры и общепит. Спустя несколько часов Роспотребнадзор не просто сказал, а взял и закрыл в Москве бассейны, фитнес-центры и аквапарки из-за коронавируса.
Елин также честно предупредил петербуржцев: «мы не можем гарантировать, что цены [на продукты] будут стоять на одном и том же уровне, но сети понимают, и поставщики понимают, что любые отклонения будут жестко караться и преследоваться».
Неделя с 23 марта по 29 марта
23 марта в Петербурге было 22 заболевших COVID-19, то есть +13 человек за неделю. По России число инфицированных выросло до 495 человек, то есть + 402 за 7 дней. В Москве в этот же день Собянин переходит от слов и уговоров к конкретным действиям и запретам: москвичей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями обязали оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Также делом жителям Москвы дали понять: сочинять страшилки про коронавирус — не нужно, а иначе можно нарваться на уголовное дело из-за фейковых новостей.
В это же время в России возбуждается первое уголовное дело из-за нарушения режима самоизоляции. Что примечательно: на чиновницу, которая привезла коронавирус из Испании. В то же время Мишустин поручает МВД и Минюсту ужесточить наказание для таких нарушителей. В Госдуме готовы обсудить санкцию в виде 7 лет лишения свободы за нарушение карантина.
На следующий день Александр Беглов продлевает карантинные меры для петербургских культурных и спортивных заведений до 30 апреля. Школьников он отправил на дистанционное обучение с 30 марта по 12 апреля.
25 марта определенно — поворотный день. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил выходную неделю (с 30 марта по 5 апреля) с сохранением зарплаты и сообщил о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию.
Так совпало, что в тот же день Россия открыла статистику летальных исходов коронавируса. Власти рассказали обществу о 2 первых жертвах COVID-19 в Москве. Тогда же начался и активный рост заболевших — за сутки в РФ зарегистрировали 163 новых случаях. Петербуржцы продолжали осознавать ситуацию: ГУП «Петербургский метрополитен» зафиксировал падение пассажиропотока на 800 тысяч человек, или на треть от обычного.
26 марта Минздрав сообщил, что в РФ начался геометрический рост числа инфицированных. Спустя несколько часов Собянин закрыл рестораны, парки и даже магазины. Представитель ВОЗ хвалит меры столичных властей и говорит, что карантин в Москве не нужен, принятые решения беспрецедентно хороши.
В тот же день Александр Беглов продолжил шагать по проторенной московским мэром дороге и добавил новых ограничений, фактически до мая закрыв все возможные досуговые учреждения, добавив в список детские игровые комнаты, торговые центры, клубы, кальянные, весь общепит. Под запрет попало и посещение храмов, хотя за несколько часов до запретительного документа Санкт-Петербургская епархия РПЦ уверенно говорила: духовной пищи петербуржцев может лишить только режим чрезвычайной ситуации.
27 марта губернатор Петербурга еще раз призвал горожан оставаться дома, в качестве аргумента использовав угрозу уголовного преследования. Уже вечером по барам, где проходили последние на ближайший месяц тусовки с рейдом, отправился ОМОН. Нарушителей также можно было найти в Выборгском соборе, где прошло молебное пение в защиту от коронавируса. Там собралось вдвое больше разрешенного.
28 марта несознательностью отличились православные, посетив петербургские храмы, несмотря на запреты и призывы Беглова. Среди них оказался и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, посетивший литургию в Исаакиевском соборе. Многие горожане предпочли менее одухотворенный способ пережить выходные и поехали на шашлыки.
В стране начали закрываться первые регионы и города — Чечня, Кировск и Апатиты. В Череповце местные власти первыми в стране и вовсе ввели режим чрезвычайной ситуации.
29 марта в Москве объявили о мерах суперизоляции. Без уважительной причины с 30 марта мэр столицы Сергей Собянин запретил горожанам покидать свои дома. Весомые поводы выйти — обращение за медицинской помощью, поездки на работу (если компания работает), поход в магазин или аптеку, для выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и при необходимости вынести мусор. Или в случае угрозы жизни и здоровью.
В этот же день патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов и молиться дома.
30 марта — 6 апреля
30 марта количество заболевших в Петербурге выросло до 53, причем двое больных нашлись за пределами больницы имени Боткина — во Введенской больнице и больнице Святого Георгия. За неделю количество заболевших в городе увеличилось на 31. Недельный прирост по числу заболевших в РФ составил 1341 человека и довел общее количество заразившихся до 1836 человек. Летальных исходов на 30 марта было 14. Из них 2 — в Петербурге.
В этот же день петербургские власти ужесточили режим самоизоляции по столичным лекалам. Для того чтобы обеспечить пребывание горожан по домам, даже сократили режим работы метро до 22:00 и наземного транспорта до 23:00. Количество пассажиров сократилось до 1/5 от привычного потока.
В тот же день Роспотребнадзор отчитался о практически двукратном росте инфицированных COVID-19. За сутки их количество с 53 увеличилось до 98. Суточный прирост по стране составил 500 человек.
В первый день апреля стало известно, что вирус распространяется по городским больницам: COVID-19 нашли у пациента Покровской больницы, а также у двух клиентов Госпиталя для ветеранов войн на Старорусской улице.
2 апреля Беглов продлил все ограничения до конца месяца. В тот же день это сделали московские власти, заявив: пропускной режим вводить пока что не планируется. «К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима», — подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.
3 апреля в активную борьбу с коронавирусом включилась РПЦ: по Москве проехал «Мерседес» с патриархом Кириллом, молящимся об избавлении людей от коронавируса. Уже через два дня вирус ответил духовникам: COVID-19 нашли у троих священнослужителей.
В Петербурге в это же время медики из Покровской больницы публично заявили о нехватке средств защиты, аппаратуры и лекарств. На это петербургский комитет по здравоохранению ответит, что больница перепрофилирована под прием больных с пневмонией, а не инфекционными заболеваниями, а значит «чумные костюмы» не нужны. Но все же распорядится передать врачам 1000 комплектов первичной защиты.
С 6 апреля по 12 апреля
К 6 апреля количество людей, заразившихся вирусом, в Петербурге составило 115 человек. Недельный прирост — 62 человека, при этом стоит подчеркнуть, что большую часть из них выявили одним днем. Это в 2 раза больше, чем неделей ранее. Всего в России было зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За 7 дней список заболевших пополнило 4507 человек, что в 2,5 раза больше, чем неделей ранее. Общее количество смертей к этому времени достигло 47, выздоровевших почти в 9 раз больше — 406.
В тот же день губернатор Беглов признает: Петербург отстаёт от Москвы на три недели по распространению коронавируса, обстановка в городе ухудшается. Городские власти также дали обществу очередной сигнал. Петербуржцев продолжают стимулировать оставаться дома, местные власти публикуют https://fontanka.ru/2020/04/06/69074935/ предупреждение о штрафах и уголовной ответственности за несоблюдение правил и запретов, действующих в режиме повышенной готовности.
Правительство России определилось со списком отраслей экономики, которые понесут самый серьезный ущерб из-за коронавируса. По мнению чиновников, больше всего коронавирус отразился на авто- и авиаперевозках, организации культурных, досуговых и развлекательных мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорте, туристическом и гостиничном бизнесе, общественном питании, дополнительном образовании, выставочной деятельности и проведении конференций, а также на сфере предоставления бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
8 апреля с необычной речью, в которой вспоминаются и половцы, и печенеги, к нации снова обратился президент Владимир Путин. Он предложил на три месяца, начиная с апреля, установить дополнительные ежемесячные выплаты медикам, которые непосредственно работают с коронавирусными больными, пособия для семей, оставшихся безработными, и налоговые послабления для бизнеса.
К 9 апреля общее количество заболевших в РФ превысило 10 тысяч человек. За сутки в стране заболело больше людей, чем за всю первую неделю апреля. На следующий день мэр Москвы признается: до пика заболеваемости коронавирусом еще далеко, и столица пока у его подножья.
10 апреля обнародованные цифры статистики подтвердят, что в Петербурге часть горожан действительно изолировалась, но за сутки почти 1 млн воспользовался общественным транспортом. Тогда же станет известно, что за первые десять дней месяца количество ДТП снизилось на
В Москве тем временем Собянин объявит о введении пропускного режима с 15 апреля. Решение вызрело за 8 дней. Уже на следующий день каждый район столицы активно начнет патрулировать полиция. Новые правила передвижения будут внедряться в 3 этапа: на первом пропуска потребуются для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
К 12 апреля патриарх Кирилл переосмыслит роль коронавируса, назовет его «божьим промыслом» и пояснит: вспышка новой инфекции на планете призвана разрушить идеалы потребительского общества.
За неделю коронавирус найдется в Покровской больнице, а также в роддоме
В этот же день заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова предскажет: следующая неделя может стать решающей для распространения коронавируса в России — нас ждет плато или рост заболеваний.
К этому же моменту в городских судах окажется 206 административных дел по «коронавирусным» статьям. Причем, как разобралась «Фонтанка», отнюдь не всегда штрафы могли быть выписаны в соответствии с законом. Эта цифра накопилась с 18 марта. В Москве же только за 12 апреля оформили больше 1300 штрафов за нарушение изоляции.
Петербургский комитет по здравоохранению актуализирует цифры статистики по медоборудованию: 12 апреля свободно 400 аппаратов ИВЛ, для больных COVID-2019 подготовлено 3865 больничных коек, из которых почти 1800 имеют кислородную подводку. Еще более 1300 аппаратов ИВЛ уже используется, а чтобы было совсем хорошо, нужно еще 1618.
С 13 апреля по 17 апреля
Количество заболевших в городе составит 678 больных, недельный прирост — 563 человека. То есть почти в 9 раз больше, чем сходный показатель неделей ранее. По России цифры еще более ужасающие: COVID-19 всего нашелся у 18328 человек. Недельный прирост — 11985 человек, в два раза больше, чем семидневкой ранее. Президент РФ Владимир Путин назвал это результатом «разгильдяйства» властей на местах. Также глава государства отметил: ближайшие недели «определяющие».
Голикова заявила о среднесуточном росте заболевших COVID-19 в размере 1
Однако увеличившаяся скорость распространения инфекции напугала отнюдь не всех. И 13 апреля, и две предыдущие недели «Фонтанка» отмечала последовательный рост числа людей на улице и стабильное ежедневное падение индекса самоизоляции Петербурга. Косвенно подтверждает нежелание граждан самоизолироваться и статистика местной ГИБДД, которая за выходные поймала почти столько же пьяных водителей, как и в обычный день.
В то же время власти Москвы предупредили о возможной нехватке больничных коек из-за коронавируса и объявили о начале проверки всех водителей на въездах в Москву.
К 14 апреля, когда за сутки в Петербурге обнаружили 121 новый случай, а по всей стране 2774, Минздрав вдруг заявил, что коронавирус, оказывается, может передаваться и на расстоянии в 4 метра.
Петербург на страшные цифры отреагировал вяло: в городе фиксировались пробки, а индекс самоизоляции болтался между «плохо» и «очень плохо». Впрочем, по стране ситуация была схожей. Возможно, поэтому в половине российских регионов власти ограничили свободное передвижение.
15 апреля, первый день, когда Москва начала выходить на улицы исключительно по пропускам, обнажил возможные недостатки системы: в московском метро выстроились большие очереди. Собянин остался недоволен и сказал пару ласковых столичному ГУВД.
В Петербурге как раз 15 апреля свои мощности по приему пациентов исчерпали Покровская больница и больница имени Боткина. Смольный успокаивал горожан: при негативной ситуации с коронавирусом могут быть развернуты 12 тысяч коек.
От властей также прозвучала идея размещать «легких» больных в гостиницах и пансионатах. А 16 апреля уже Петербург перешагнул планку в 1000 заболевших, суточный прирост — +154. Смольнинские эксперты признались: режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может и не закончиться.
Возможно, поэтому утром 16 апреля в Смольном состоялось совещание на предмет введения пропускной системы в Петербурге.
Путин объявил, что парад Победы откладывается. «Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Все массовые мероприятия в ознаменование 75-летия Победы должны быть отложены», — объяснил президент РФ. Словно в подтверждение его слов в этот же день пал последний «чистый» регион РФ — Алтай.
К 17 апреля прирост коронавирусных поставил новый рекорд: 424 новых случая заболевания COVID-19 выявили в Петербурге. Это в 2,5 раза больше, чем днем ранее. Всего в РФ за сутки прибавилось 4070 инфицированных, общее количество больных достигло 32 тысяч. За все время в РФ 273 человека не пережило COVID-19. Среди зараженных — сотня петербургских медиков.
Но дома петербуржцев не держат даже эти тоскливые новости: Петербург скатился в самую опасную зону индекса самоизоляции, обгоняя другие города России. Эксперты признались, что если и дальше граждане не будут соблюдать режим самоизоляции, а власти не примут ужесточающих мер, то к июню в Петербурге может быть и 120 тысяч зараженных.
Но были и хорошие новости: в США испытали вакцину на коронавирус. Кроме того, и без вакцины в России к 17 апреля выздоровело 2590 человек.
Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»