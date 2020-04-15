FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 17:46
15
Печать

Не бойтесь полицию, в храм приходящую. Сотрудников МВД и Росгвардии инструктируют ловить посетителей парков и не трогать прихожан

В Петербурге власти и силовые структуры определились с горожанами, которых приоритетно необходимо задерживать за небрежное отношение к губернаторским запретам. Особенно опасно теперь гулять в парках, но еще можно курить трубки на свежем воздухе.

автор фото&nbsp;Юрий Стрелец/Коммерсантъ
автор фото Юрий Стрелец/Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, всего за сутки полицейские задержали 37 человек в городе и двух в Ленобласти и выписали им протоколы по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности». Все дела связаны с посещением общественных мест, список которых определен местными властями.

Статья 20.6.1 КоАП предусматривает штраф до 30 000 рублей, при повторном нарушении — до 50 000. Она существует с 1 апреля 2020 года и ориентирована на нарушителей региональных запретов в период распространения коронавирусной инфекции.

До 13 апреля 2020 года статья 20.6.1 КоАП считалась нерабочей, так как отсутствовал перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы. Это приводило к явным перегибам и побочным эффектам. Полицейские ловили посетителей парков и составляли на них протоколы по статье 6.3 КоАП, которая распространяется на запреты федерального уровня (например, предписание Роспотребнадзора о домашнем карантине) и неприменима к городским запретам. На это, например, четко указал Петроградский районный суд, отказавшись наказывать петербурженку за прогулку по Приморском парку Победы на Крестовском острове. Неразбериха отчасти затронула и судебную систему — Ленинский райсуд оштрафовал по ст. 6.3 петербуржца, задержанного на детской площадке.

Чтобы «оживить» бесполезную статью 20.6.1 КоАП, премьер Михаил Мишустин 12 апреля подписал распоряжение № 975-р, которым расширил перечень уполномоченных лиц до необъятных размеров. В список вошли сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Росжелдора, Роскосмоса, Росатома, чиновники регионального и муниципального уровня. Свой список также составил губернатор Петербурга Александр Беглов, наделив полномочиями сотрудников комитета законности.

На данный момент в Петербурге на всех жителей города распространяются 9 прямых запретов, за нарушение которых предусмотрен штраф по 20.6.1:

  • 1) посещение парков, садов, скверов,
  • 2) посещение детских и спортивных площадок,
  • 3) посещение объектов (территорий) религиозных организаций,
  • 4) посещение кладбищ,
  • 5) курение кальяна и трубок в общественных местах,
  • 6) посещение массовых мероприятий,
  • 7) посещение культурных, развлекательных и досуговых учреждений,
  • 8) посещение бассейнов и фитнес-центров,
  • 9) посещение кафе.

Еще один, дополнительный, запрет действует для граждан старше 65 лет — они обязаны соблюдать самоизоляцию.

«Ударной» силой в борьбе за соблюдение запретов физлицами определены полиция и Росгвардия. К 14 апреля, по данным «Фонтанки», сотрудникам МВД разослали утвержденный образец протокола по статье 20.6.1 КоАП.

В нем в качестве основания для привлечения к административной ответственности указаны лишь два пункта из постановления правительства Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — 2.1.12 и 2.1.13. Это «Посещение гражданами парков, садов, скверов в соответствии с перечнем» и «Посещение детских и(или) спортивных площадок». В образец протокола не вошли, в частности, запреты на кладбища и храмы и их территории. Полицейским и росгвардейцам также предписано не обращать пока внимания на прохожих с трубками и лиц преклонного возраста.

По данным «Фонтанки», за две недели действия запретов полицейские успели задержать в Петербурге около 100 человек в парках и на спортивных площадках — в среднем по 7 горожан в день. Учитывая суточную активность 14–15 апреля, количество таких дел кратно возрастет.

Кроме прямых ограничений, в Петербурге действует ряд рекомендаций, которые по примеру других регионов тоже могут стать обязательными к исполнению. Это соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и выход из дома лишь по уважительной причине — покупка продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке, выгул домашних животных в радиусе 100 метров от дома, вынос мусора, обращение за экстренной медицинской помощью, поездка на работу. Губернатору достаточно поменять слово «рекомендовать» на «запретить» в регулярно обновляемом и дополняемом обновляемом постановлении (оно переписывалось уже 10 раз), а кроме того, депутаты ЗакСа уже утвердили репрессивные поправки в городской закон об административных правонарушениях. Они позволяют штрафовать до 5000 рублей за неисполнение всех требований, прописанных в правительственных документах. Поправки вступят в силу с 18 апреля.

Справка:

В списке запрещенных к посещению в настоящее время числятся 36 общественных пространств: Летний сад, Михайловский сад, Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова, Парк им.Бабушкина, Сестрорецкий парк «Дубки», Зеленогорский парк культуры и отдыха, Александровский парк (г. Пушкин), Екатерининский парк (г. Пушкин), парки Государственного музея-заповедника «Петергоф», Павловский парк (г. Павловск), парки дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум», Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли, Никольский сад, сад дворца Юсуповых, парк «Екатерингоф», Лопухинский сад, Городской сад (г. Колпино), парк им.300-летия Санкт-Петербурга, парк усадьбы Орловых-Денисовых, Государственный музей-заповедник «Гатчина», Выборгский сад, Александровский парк, Приморский парк Победы, Московский парк Победы, парк «Куракина дача», Брестский парк, парк Героев-Пожарных, Петровский парк (г. Кронштадт), Летний сад (г. Кронштадт), сад Девятого Января, Удельный парк. Также под запретом парки, сады и скверы, закрытые на просушку.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (15)

Pilat
Ну для начала это же очень правильное распоряжение.
Верующих в разгар эпидемии нужно поощрять собираться в одном месте.
Но вот запрет на посещение кладбищ выглядит странно.
На кладбища обычно ездят близкие родственники проведать могилку.
Сколько раз был на кладбищах, никогда не видел там толп.
Хотя возможно власти считают, что на кладбища сейчас будут массовые паломничества...типа привыкать нужно к месту, где проведешь куда больше лет чем где бы то ни было.
shushu
Если уж идти теперь в парк, то только куря трубку
260786601
Повышенная готовность к каким мероприятиям?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний