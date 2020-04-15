В Петербурге власти и силовые структуры определились с горожанами, которых приоритетно необходимо задерживать за небрежное отношение к губернаторским запретам. Особенно опасно теперь гулять в парках, но еще можно курить трубки на свежем воздухе.

Не бойтесь полицию, в храм приходящую. Сотрудников МВД и Росгвардии инструктируют ловить посетителей парков и не трогать прихожан

автор фото Юрий Стрелец/Коммерсантъ

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, всего за сутки полицейские задержали 37 человек в городе и двух в Ленобласти и выписали им протоколы по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности». Все дела связаны с посещением общественных мест, список которых определен местными властями.

Статья 20.6.1 КоАП предусматривает штраф до 30 000 рублей, при повторном нарушении — до 50 000. Она существует с 1 апреля 2020 года и ориентирована на нарушителей региональных запретов в период распространения коронавирусной инфекции.



До 13 апреля 2020 года статья 20.6.1 КоАП считалась нерабочей, так как отсутствовал перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы. Это приводило к явным перегибам и побочным эффектам. Полицейские ловили посетителей парков и составляли на них протоколы по статье 6.3 КоАП, которая распространяется на запреты федерального уровня (например, предписание Роспотребнадзора о домашнем карантине) и неприменима к городским запретам. На это, например, четко указал Петроградский районный суд, отказавшись наказывать петербурженку за прогулку по Приморском парку Победы на Крестовском острове. Неразбериха отчасти затронула и судебную систему — Ленинский райсуд оштрафовал по ст. 6.3 петербуржца, задержанного на детской площадке.

Чтобы «оживить» бесполезную статью 20.6.1 КоАП, премьер Михаил Мишустин 12 апреля подписал распоряжение № 975-р, которым расширил перечень уполномоченных лиц до необъятных размеров. В список вошли сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, Росжелдора, Роскосмоса, Росатома, чиновники регионального и муниципального уровня. Свой список также составил губернатор Петербурга Александр Беглов, наделив полномочиями сотрудников комитета законности.



На данный момент в Петербурге на всех жителей города распространяются 9 прямых запретов, за нарушение которых предусмотрен штраф по 20.6.1: 1) посещение парков, садов, скверов,

2) посещение детских и спортивных площадок,

3) посещение объектов (территорий) религиозных организаций,

4) посещение кладбищ,

5) курение кальяна и трубок в общественных местах,

6) посещение массовых мероприятий,

7) посещение культурных, развлекательных и досуговых учреждений,

8) посещение бассейнов и фитнес-центров,

9) посещение кафе.

Еще один, дополнительный, запрет действует для граждан старше 65 лет — они обязаны соблюдать самоизоляцию.

«Ударной» силой в борьбе за соблюдение запретов физлицами определены полиция и Росгвардия. К 14 апреля, по данным «Фонтанки», сотрудникам МВД разослали утвержденный образец протокола по статье 20.6.1 КоАП.

В нем в качестве основания для привлечения к административной ответственности указаны лишь два пункта из постановления правительства Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» — 2.1.12 и 2.1.13. Это «Посещение гражданами парков, садов, скверов в соответствии с перечнем» и «Посещение детских и(или) спортивных площадок». В образец протокола не вошли, в частности, запреты на кладбища и храмы и их территории. Полицейским и росгвардейцам также предписано не обращать пока внимания на прохожих с трубками и лиц преклонного возраста.



По данным «Фонтанки», за две недели действия запретов полицейские успели задержать в Петербурге около 100 человек в парках и на спортивных площадках — в среднем по 7 горожан в день. Учитывая суточную активность 14–15 апреля, количество таких дел кратно возрастет.

Кроме прямых ограничений, в Петербурге действует ряд рекомендаций, которые по примеру других регионов тоже могут стать обязательными к исполнению. Это соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и выход из дома лишь по уважительной причине — покупка продуктов или лекарств в ближайшем магазине или аптеке, выгул домашних животных в радиусе 100 метров от дома, вынос мусора, обращение за экстренной медицинской помощью, поездка на работу. Губернатору достаточно поменять слово «рекомендовать» на «запретить» в регулярно обновляемом и дополняемом обновляемом постановлении (оно переписывалось уже 10 раз), а кроме того, депутаты ЗакСа уже утвердили репрессивные поправки в городской закон об административных правонарушениях. Они позволяют штрафовать до 5000 рублей за неисполнение всех требований, прописанных в правительственных документах. Поправки вступят в силу с 18 апреля.

