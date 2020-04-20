В Петербурге поймали торговцев цветами, перчатками, очками и шавермой. Предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей

В восьми районах Петербурга ряд предпринимателей «забыли» постановление президента о нерабочих днях и теперь рискуют поплатиться рублём за нарушение. Комитет по контролю за имуществом Петербурга 20 апреля отчитался о результатах рейда в поисках нарушителей режима повышенной готовности. Как сообщили в ведомстве, в Центральном, Московском, Фрунзенском, Кировском, Калининском, Выборгском, Приморском, Красногвардейском районах в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Так, на улице Симонова незаконно продолжала работать парикмахерская, а на проспекте Металлистов предоставляли услуги полиграфии. Рискнула нарушить запрет шаверма на улице Торжковской; кафе принимало посетителей на Манежном переулке. В числе нарушителей - салон оптики на Ленинском проспекте. На бульваре Новаторов и на улице Ярослава Гашека незаконно торговали спортивным питанием, а в Басковом переулке - цветами. На Загородном проспекте работал магазин кожгалантереи. «Прикрытием» послужила выложенная на витрине медицинская маска из списка предметов первой необходимости, однако оказалось, что она одиноко лежит там в единственном экземпляре, вводя в заблуждение покупателей.

Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ