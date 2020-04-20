В Петербурге поймали торговцев цветами, перчатками, очками и шавермой. Предпринимателям грозит штраф до 300 тысяч рублей
В восьми районах Петербурга ряд предпринимателей «забыли» постановление президента о нерабочих днях и теперь рискуют поплатиться рублём за нарушение. Комитет по контролю за имуществом Петербурга 20 апреля отчитался о результатах рейда в поисках нарушителей режима повышенной готовности.
Как сообщили в ведомстве, в Центральном, Московском, Фрунзенском, Кировском, Калининском, Выборгском, Приморском, Красногвардейском районах в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.
Так, на улице Симонова незаконно продолжала работать парикмахерская, а на проспекте Металлистов предоставляли услуги полиграфии. Рискнула нарушить запрет шаверма на улице Торжковской; кафе принимало посетителей на Манежном переулке. В числе нарушителей - салон оптики на Ленинском проспекте. На бульваре Новаторов и на улице Ярослава Гашека незаконно торговали спортивным питанием, а в Басковом переулке - цветами. На Загородном проспекте работал магазин кожгалантереи. «Прикрытием» послужила выложенная на витрине медицинская маска из списка предметов первой необходимости, однако оказалось, что она одиноко лежит там в единственном экземпляре, вводя в заблуждение покупателей.
Кроме того, 7 протоколов за продажу в неустановленных местах выписали торговцам у метро. Этих пришлось наказывать уже всерьёз - в первый раз им же выдали письменное уведомление о необходимости соблюдения ряда запретов.
«До тех пор, пока сложная эпидемиологическая ситуация будет сохраняться, проведение сотрудниками ККИ аналогичных рейдовых мероприятий будет носить регулярный характер», - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что с 18 апреля текущего года Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга наделен правом выявлять и пресекать нарушения режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга. Сотрудники Комитета составляют административные протоколы по ст. 8.6.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Нарушение требований нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга). Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа: на должностных лиц в размере от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 рублей; на граждан 4 000 рублей.