«Ну что, господа-товарищи? Картинка складывается». Реаниматологу Покровской больницы диагностирован COVID-19
Врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, обвинивший в своем заражении главврача, получил официальное подтверждение, что у него коронавирус.
Результат теста Сергей Саяпин выложил в социальных сетях 21 апреля. «Если у чего-то симптомы ковида. У чего-то КТ-картина ковида. Значит, это и есть ковид», - прокомментировал он документ с лабораторным штампом «COVID-19 обнаружен».
Как пояснил «Фонтанке» Саяпин, анализ на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий инфекционное заболевание COVID-19) у него брали трижды: 8, 15 и 17 апреля. Сегодня пришел положительный результат на второй тест. Результаты первого пока до Саяпина не доведены. Именно этот анализ, от 8-го числа, покажет, когда именно произошло заражение. 9 апреля он делал инвазивную вентиляцию легких пациенту, у которого позже подтвердили коронавирус.
Сергей Саяпин с прошлой пятницы находится в Боткинской больнице. Из симптомов отмечает у себя снижение обоняния, лихорадку и сухой кашель. 17 апреля он записал видеообращение. В нем медик сказал, что в заражении коронавирусной инфекцией будет повинна главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина, так как, заявил Саяпин, не обеспечила персонал средствами индивидуальной защиты. 21 апреля в своей соцсети он также написал, что обязательно вернется на работу в больницу, как только поправится.
Покровская больница стала принимать пациентов с внебольничной пневмонией 2 апреля. За десять дней здесь было выявлено больше 30 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5 медработников. На карантин были закрыты 13 из 17 отделений, в том числе все 34 реанимационные койки.
17 апреля коллектив Покровской больницы обратился за помощью к прокурору города Сергею Литвиненко и губернатору Александру Беглову. Помимо средств индивидуальной защиты, медики просили разделить больницу на «грязную» и «чистую» зоны, построив так называемые санитарные шлюзы.
В тот же день комздрав выступил с заявлением, что в больнице построят 10-11 шлюзов, а главврач Марина Бахолдина показала спешно доставленные в Покровскую коробки со средствами индивидуальной защиты.
21 апреля читатели «Фонтанки» сообщили, что в Покровской больнице началась перестройка — рабочие монтируют санитарные зоны.