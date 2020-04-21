«Ну что, господа-товарищи? Картинка складывается». Реаниматологу Покровской больницы диагностирован COVID-19

Покровская больница стала принимать пациентов с внебольничной пневмонией 2 апреля. За десять дней здесь было выявлено больше 30 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у 5 медработников. На карантин были закрыты 13 из 17 отделений, в том числе все 34 реанимационные койки.



17 апреля коллектив Покровской больницы обратился за помощью к прокурору города Сергею Литвиненко и губернатору Александру Беглову. Помимо средств индивидуальной защиты, медики просили разделить больницу на «грязную» и «чистую» зоны, построив так называемые санитарные шлюзы.



В тот же день комздрав выступил с заявлением, что в больнице построят 10-11 шлюзов, а главврач Марина Бахолдина показала спешно доставленные в Покровскую коробки со средствами индивидуальной защиты.



21 апреля читатели «Фонтанки» сообщили, что в Покровской больнице началась перестройка — рабочие монтируют санитарные зоны.

