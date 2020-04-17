Реаниматолога Покровской больницы везут в Боткина. В своем заражении он обвинил главврача
Анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы обвинил своего главного врача в возможном заражении коронавирусом. Через несколько часов его увезли в инфекционный стационар на Пискаревском проспекте.
О том, что врача Покровской больницы экстренно госпитализируют в профильную по коронавирусу больницу имени Боткина, «Фонтанке» сообщил сам Сергей Саяпин. «Я сейчас в машине скорой помощи, везут в Боткина, по результатам КТ», - сказал он корреспонденту в 22.45 пятницы, 17 апреля.
Инфекционный стационар ориентирован на прием больных с коронавирусной инфекцией. По словам главного врача Боткина, на сегодняшний вечер из 405 пациентов уже 137 медицинских работников.
Часом ранее Сергей Саяпин разместил в своих социальных сетях видео с результатом компьютерной томографии. Как пояснил «Фонтанке» коллега медика, на снимке - «пневмония, характерная для вирусной этимологии».
Днем 17 апреля Саяпин выложил в сетях еще одно видео, в котором рассказал, что у его пациента положительный тест на SARS-CoV-2 — вирус, который вызывает опасное инфекционное заболевание — COVID-19. Неделю назад Саяпин, как врач блока интенсивной терапии и реанимации, делал этому пациенту инвазивную вентиляцию легких. Средства индивидуальной защиты он покупал за свои деньги.
«Со стороны администрации учреждения не было сделано ничего для предупреждения заражения персонала при поступлении пациента, инфицированного SARS-CoV-2. Поэтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствующего на той смене, равно смертельного исхода, виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Бахолдину Марину Николаевну», - произнес Сергей Саяпин в камеру своего телефона.
Главврач Покровской больницы ответила на вечерний звонок «Фонтанки», но вновь пустила в ход вербальную пентаграмму. «Я вам уже все сказала. По всем вопросам обращайтесь в комздрав», - проговорила Марина Бахолдина и положила трубку.
17 апреля коллектив Покровской больницы обратился за помощью к прокурору города Сергею Литвиненко и губернатору Александру Беглову. 130 подписантов просят повлиять на региональный Роспотребнадзор и комитет по здравоохранению. Медики уверены, что Покровской больнице необходим статус инфекционного стационара. Это позволит снять карантин с отделений и защитит персонал от инфекции. Сейчас же они, как говорится в письме, работают «в условиях перекрестного заражения».