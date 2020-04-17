О том, что врача Покровской больницы экстренно госпитализируют в профильную по коронавирусу больницу имени Боткина, «Фонтанке» сообщил сам Сергей Саяпин. «Я сейчас в машине скорой помощи, везут в Боткина, по результатам КТ», - сказал он корреспонденту в 22.45 пятницы, 17 апреля.



Инфекционный стационар ориентирован на прием больных с коронавирусной инфекцией. По словам главного врача Боткина, на сегодняшний вечер из 405 пациентов уже 137 медицинских работников.

Часом ранее Сергей Саяпин разместил в своих социальных сетях видео с результатом компьютерной томографии. Как пояснил «Фонтанке» коллега медика, на снимке - «пневмония, характерная для вирусной этимологии».