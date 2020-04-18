После обращения коллектива Покровской больницы к прокурору медучреждение посетил правительственный десант. Вместе с ними появился запас средств индивидуальной защиты.

Видеоотчет в ночь на 18 апреля «Фонтанке» предоставила пресс-служба администрации Петербурга. В одну минуту уложена следующая информация: днем вице-губернатор Олег Николаевич Эргашев и председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец посещали Покровскую больницу, средства индивидуальной защиты теперь есть, санитарные шлюзы тоже будут.



Об отсутствии средств защиты говорил, в частности, врач-реаниматолог Покровской Сергей Саяпин. Вечером в пятницу его увезли в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус. В своем возможном заражении от пациента он считает виновной главврача Марину Бахолдину.

С «Фонтанкой» Марина Бахолдина говорить не захотела. На предоставленном Смольным видео главврач объясняется, с трудом помещаясь в фаршированном картонными коробками помещении: «На 17 апреля городская Покровская больница полном объеме обеспечена средствами индивидуальной защиты - это шапочки, смотровые перчатки, халаты, комбинезоны, бактерицидные фильтры, очки, маски и так далее».

предоставлено пресс-службой администрации Петербурга

Словам Бахолдиной вторит Дмитрий Лисовец. Его выступление идет встык. «Что касается средств индивидуальной защиты - в настоящее время больница ими обеспечена, - говорит председатель комздрава. - Кроме того, сегодня в Санкт-Петербург поступила большая партия костюмов, примерно около 70 тысяч, и, естественно, Покровская больница тоже получила необходимое количество. И в ближайшие недели больница будет обеспечена этими необходимыми средствами. Что касается организации в Покровской больнице шлюзов, либо санпропускников, сегодня было согласовано с Роспотребнадзором, предполагаемая схема, будет организовано порядка 10-11 шлюзов».

