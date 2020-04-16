Больных из коридоров Покровской больницы переводят в отделение

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина заявила, что больные из коридоров лечебного учреждения отправились в открывшееся отделение.



«Сейчас у нас освободилось отделение, больных выписали, и этих больных из коридора мы уже переводим (в него). Несколько часов как начали переводить. Я надеюсь, что сегодня всех больных из коридора мы переведем, — заявила она 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Я им всем желаю здоровья и успокоиться, чтобы паники не было. Мы, как и весь мир, это переживаем, и медики стараются сделать все».