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16.04.2020 18:49
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Больных из коридоров Покровской больницы переводят в отделение

Главный врач Покровской больницы Марина Бахолдина заявила, что больные из коридоров лечебного учреждения отправились в открывшееся отделение.

«Сейчас у нас освободилось отделение, больных выписали, и этих больных из коридора мы уже переводим (в него). Несколько часов как начали переводить. Я надеюсь, что сегодня всех больных из коридора мы переведем, — заявила она 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Я им всем желаю здоровья и успокоиться, чтобы паники не было. Мы, как и весь мир, это переживаем, и медики стараются сделать все».

Накануне «Фонтанка» писала о том, что Покровская больница в Петербурге переполнена, а пациенты с пневмонией ютятся в коридорах.

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