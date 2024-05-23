Девочка пострадала в ДТП на Оптиков. Она выехала на дорогу на кикшеринговом электросамокате

Школьница пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга, нарушив правила. Подробности стали известны «Фонтанке» 23 мая.
ДТП произошло минувшим вечером, около 19:50, на улице Оптиков, 45. 50-летний житель этой улицы на своей «КИА Соренто» при повороте направо сбил 14-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, она переезжала дорогу на кикшеринговом электросамокате, хотя по правилам надо спешиться. Ей горел разрешающий сигнал светофора.
Подростка с различными травмами доставили в детскую городскую больницу № 2, медики оценили ее состояние как средней степени тяжести. Про водителя известно, что его в этом году три раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.
На прошлой неделе полиция Петербурга провела несколько рейдов, в результате которых с городских улиц изъяли более 5500 кикшеринговых самокатов в связи с неправильной парковкой. Возбуждены дела об административных правонарушениях. В Петербурге решено ввести новые ограничения для самокатов. Около 13 станций метро и на нескольких новых улицах снижена возможная скорость до 15 км/ч, а также запрещена парковка на участках набережных.