Генпрокуратуру просят разобраться с коронавирусной вспышкой в Покровской больнице

Как сообщила «Фонтанке» Буракова 15 апреля, обращения она подала накануне через электронную приёмную ведомств. Прокуратуру она также просит присмотреться к действиям должностных лиц комитета по здравоохранению Петербурга и проверить их на признаки преступления, предусмотренного статьёй УК о халатности.

Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ и в петербургское ведомство. Она просит проверить заражение коронавирусом врачей Покровской больницы и привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил их защитой.

«Органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан — Комитетом по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга не приняты меры по материально-техническому обеспечению деятельности медицинских организаций. Это создало угрозу распространения коронавирусной инфекции, заражения медицинского персонала и пациентов», — говорится в обращении.



Покровская больница на Большом проспекте Васильевского острова была перепрофилирована под лечение пациентов с пневмонией. Приём начали 2 апреля. На следующий день медики записали коллективное видеообращение, заявив, что опасаются заражения: у них не хватает средств защиты, препаратов, в палаты не проведен кислород.



В комитете по здравоохранению успокоили: записавшие видеообращение больных с пневмонией ещё не видели. Кроме того, такие пациенты — не инфекционные, «противочумной» костюм для работы с ними не нужен. Ещё через несколько дней в больнице выявили шесть случаев коронавируса. Заболел в том числе автор обращения.

