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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 14:29
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Генпрокуратуру просят разобраться с коронавирусной вспышкой в Покровской больнице

Юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова обратилась с жалобой в Генеральную прокуратуру РФ и в петербургское ведомство. Она просит проверить заражение коронавирусом врачей Покровской больницы и привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил их защитой.

Как сообщила «Фонтанке» Буракова 15 апреля, обращения она подала накануне через электронную приёмную ведомств. Прокуратуру она также просит присмотреться к действиям должностных лиц комитета по здравоохранению Петербурга и проверить их на признаки преступления, предусмотренного статьёй УК о халатности.

«Органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан — Комитетом по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга не приняты меры по материально-техническому обеспечению деятельности медицинских организаций. Это создало угрозу распространения коронавирусной инфекции, заражения медицинского персонала и пациентов», — говорится в обращении.

Покровская больница на Большом проспекте Васильевского острова была перепрофилирована под лечение пациентов с пневмонией. Приём начали 2 апреля. На следующий день медики записали коллективное видеообращение, заявив, что опасаются заражения: у них не хватает средств защиты, препаратов, в палаты не проведен кислород.

В комитете по здравоохранению успокоили: записавшие видеообращение больных с пневмонией ещё не видели. Кроме того, такие пациенты — не инфекционные, «противочумной» костюм для работы с ними не нужен. Ещё через несколько дней в больнице выявили шесть случаев коронавируса. Заболел в том числе автор обращения.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (4)

Noisymouse
Осталось только сравнить сроки поступления первых больных с пневмониями и заболевания персонала и минимальный инкубационный период. А, еще - было ли проведено тестирование персонала перед тем, как стали поступать больные с пневмониями? Если все складывается - юрист может взять с полки пирожок. А нет - пролет. ЛЮБОЙ из больных, находившихся в Покровке до того, как она стала работать на пневмонии, мог стать источником инфицирования, как и любой "здоровый" вне больницы, с которым персонал контактировал.
VF812
Очень хорошо. Впервые искренно надеюсь, что Главврач Покровской получит по полной за дела свои.
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