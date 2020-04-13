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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 19:25
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Коронавирус нашли у автора обращения из Покровской больницы и всей его семьи

Санитар Покровской больницы, который записывал обращение с просьбой о средствах защиты, а также его девушка, мама и бабушка сдали положительные тесты на коронавирус.

Сам Ярослав подтвердил «Фонтанке» 13 апреля положительный диагноз и сообщил о том, что болезнь проходит у него и его родных в легкой форме. Вся семья изолировалась дома вместе.

Санитар вместе с другими коллегами записал коллективное видеообращение, заявив, что у них не хватает средств защиты, препаратов, а в палаты не проведен кислород. При этом медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, и медики опасались заражения. В комздраве уверяли, что больные пневмониями — не инфекционные больные. На следующий день Ярослав ушел на больничный после контакта с больным коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

VF812
Этих вообще на заклание.
srg000
А может тех кто говорил в КомЗдраве, что все в шоколаде, отправить медсестрами / санитарами в эту больницу?
260878621
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