Коронавирус нашли у автора обращения из Покровской больницы и всей его семьи

Санитар Покровской больницы, который записывал обращение с просьбой о средствах защиты, а также его девушка, мама и бабушка сдали положительные тесты на коронавирус.

Сам Ярослав подтвердил «Фонтанке» 13 апреля положительный диагноз и сообщил о том, что болезнь проходит у него и его родных в легкой форме. Вся семья изолировалась дома вместе.

Санитар вместе с другими коллегами записал коллективное видеообращение, заявив, что у них не хватает средств защиты, препаратов, а в палаты не проведен кислород. При этом медучреждение перепрофилировали на работу с больными с пневмониями, и медики опасались заражения. В комздраве уверяли, что больные пневмониями — не инфекционные больные. На следующий день Ярослав ушел на больничный после контакта с больным коронавирусом.

