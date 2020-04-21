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За день от внебольничной пневмонии умер 21 человек

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21.04.2020 14:20
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«Подходим к красной черте». Беглов рассказал о дефиците ИВЛ и масок в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе есть дефицит как в средствах индивидуальной защиты для медицинских работников, так и в аппаратах искусственной вентиляции легких. По словам градоначальника, пока больницы справляются, но «мы подходим к красной черте».

В ходе заседания правительства 21 апреля Беглов отметил, что ожидается новая волна заражения. В связи с этим он призвал петербуржцев строго соблюдать режим самоизоляции. К 29 апреля должны быть развернуты 5 483 койки для пациентов. Ограничительные меры, по словам Беглова, разрабатываются в различных вариантах, от средних до жестких с введением электронных пропусков.

О том, как может выглядеть пропускной режим в Петербурге, если он все же будет введен, читайте в материале «Фонтанки» .

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Комментарии (45)

Sharkov
Похоже, Батька оказался прав... ни карантина, ни экономики, ни ИВЛ...
Константа
Подскажите губернатору, что на фонтани который день некий пронумерованный маски в каждом материале рекламирует:)
Sproud91
Искусственно нагнетаемая истерика, для того, чтобы вместо реальных действий отчитаться о новых ограничительных мерах. А маски есть. Просто они реализуются через спекулянтов, которые делают откаты тому же усатому. Чем дальше будет жопа , тем больше прибыль
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