«Подходим к красной черте». Беглов рассказал о дефиците ИВЛ и масок в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе есть дефицит как в средствах индивидуальной защиты для медицинских работников, так и в аппаратах искусственной вентиляции легких. По словам градоначальника, пока больницы справляются, но «мы подходим к красной черте».
В ходе заседания правительства 21 апреля Беглов отметил, что ожидается новая волна заражения. В связи с этим он призвал петербуржцев строго соблюдать режим самоизоляции. К 29 апреля должны быть развернуты 5 483 койки для пациентов. Ограничительные меры, по словам Беглова, разрабатываются в различных вариантах, от средних до жестких с введением электронных пропусков.
О том, как может выглядеть пропускной режим в Петербурге, если он все же будет введен, читайте в материале «Фонтанки» .