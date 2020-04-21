«Подходим к красной черте». Беглов рассказал о дефиците ИВЛ и масок в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе есть дефицит как в средствах индивидуальной защиты для медицинских работников, так и в аппаратах искусственной вентиляции легких. По словам градоначальника, пока больницы справляются, но «мы подходим к красной черте».

В ходе заседания правительства 21 апреля Беглов отметил, что ожидается новая волна заражения. В связи с этим он призвал петербуржцев строго соблюдать режим самоизоляции. К 29 апреля должны быть развернуты 5 483 койки для пациентов. Ограничительные меры, по словам Беглова, разрабатываются в различных вариантах, от средних до жестких с введением электронных пропусков.