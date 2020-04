«Россияне действительно обеднеют». Экономист Коган про «обнуление» нефти

— Имена героев мы с вами узнаем чуть-чуть попозже. Может, через день, а может, через неделю. Торги анонимные. Никто не знает, кто продавец, а кто покупатель. Их тысячи, сотни тысяч. Но информация просочится. Ваш брат журналист вездесущ.



— Мы можем сказать, что американцы сегодня теряют больше других?



— Американская экономика, в отличие от нашей, очень глубоко диверсифицирована. Глобально, если посмотреть на экономику США, то она скорее выигрывает от того, что цены падают. Это бесценный куш для роста экономики. Огромное количество отраслей нуждается в дешёвой нефти. Чем нефть дешевле — тем лучше. Те же авиакомпании, которые непременно оживут через месяц-другой, получат дешёвый керосин. Это благо. Опять же, для китайцев очень здорово. Они сейчас готовы подставлять любые кастрюльки и чайники, чтобы заливать дешёвую нефть. Знаете, сколько мне позвонило моих клиентов с криками «Евгений, как сейчас купить дешёвую нефть?». Много. Десятки пишут. Заколебался объяснять, что суетиться сейчас не стоит.



— Brent постигнет та же участь? Для нашего русского Urals, который привязан к Brent, т. е. для бюджета РФ, это принципиальный вопрос.



— Что будет с Brent, мы узнаем 30 апреля. Понятно, что ничего хорошего не будет. Brent сейчас продолжает падение. Цена на баррель этой марки в моменте сегодня утром была 25 долларов, а ещё недавно было 30–34. Значения минимальны. Как говорится, «уже чует беду» (к полудню 21 апреля нефть марки Brent опустилась ниже 22 долларов и продолжила падать. — Прим. ред.). За эти дни может произойти много чего, но мы знаем точно, что произвести новые танкеры и создать новые мощности по хранению нефти невозможно. Остановить производство тоже очень сложно. Ситуация патовая. Единственное что, Brent — это гигантский континент, трубопроводы. То есть ситуация посложнее, чем с WTI. Тем не менее Urals сейчас уже торгуется вблизи нулевых отметок. То есть российская нефть уже почти обнулилась. Факт.



— Brent рискует улететь ниже нуля?



— Не думаю, вряд ли. Хотя в нынешней жизни Never Say Never. Большинство наблюдателей не могли в воскресенье сказать, что будет в понедельник с WTI. Вообще урок очень ценный для многих. И для наших руководителей, и для нефтяников, и для спекулянтов. Многие спекулянты, которые держат контракты по Brent, начнут более активно перекладываться. Ситуация размажется на несколько дней. В ближайшие дни, вполне возможно, мы будем наблюдать обвал цен на Brent именно потому, что будут перекладываться гораздо активнее, чем ранее. Но не стоит забывать, что на посту стоит товарищ Трамп с его вездесущим twitter. Есть саудиты. В конце концов, падение на такие величины не нужно никому.



— Пока мы знаем только то, что Саудовская Аравия вроде как готова начать сокращение добычи раньше ранее оговорённого мая. В конце понедельника об этом сообщила американская пресса.



— Это называется «словесная интервенция». Вспоминается старый анекдот про двух дедушек. Один жалуется доктору на второго, что у того всё ещё получается, что второй об этом всем рассказывает. Доктор отвечает: «Ну так вы тоже рассказывайте!». Саудовская Аравия сегодня тоже уже совсем не рада смотреть на такие цены. Это их казна. Это больно. Им нужен рост цен. Рынки переделили, договорились все производители между собой. Хотя рынки будут делить и дальше. Но кушать-то хочется сегодня. Саудиты сидят на нефтяной игле почище нас! Им придётся по-настоящему сокращаться. Куда они денутся. Когда это случится по факту, мы не знаем.



— У наших стратегов тоже есть решение проблемы. Как принято в последнее время, первым в ситуации каждой новой неприятности говорит Дмитрий Медведев. «С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay (бери и плати. — Прим. ред.)», — дал совет бывший премьер. Вариант?



— Ох… Видимо, Дмитрий Анатольевич у нас большой специалист в нефтянке. Ему судить. Я не могу столь квалифицированно ответить на этот вопрос. Я экономист. Я привык рассуждать о тех вещах, в которых разбираюсь.