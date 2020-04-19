Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

С учетом текущих трат бюджета к концу года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется 7 трлн руб. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

«Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — цитирует Силуанова РБК 19 апреля.

На неделе он сообщил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ. Такая сумма, по его словам, рассчитывается при сохранении стоимости нефти по 20 долларов за баррель. При этом, согласно бюджетному правилу, использовать средства из ФНБ для целевой поддержки экономики нельзя, их можно направить лишь для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов.