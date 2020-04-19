FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
73.94р80.11р
СРОЧНО

Коронавирус в СПб подтверждён еще у 114 пациентов

Кому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
19.04.2020 16:35
9
Печать

Силуанов назвал срок истощения средств ФНБ при текущих ценах на нефть

С учетом текущих трат бюджета к концу года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется 7 трлн руб. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

«Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен», — цитирует Силуанова РБК 19 апреля.

На неделе он сообщил, что для компенсации недополученных доходов в связи с обвалом цен на нефть правительство задействует 2 трлн руб. из средств ФНБ. Такая сумма, по его словам, рассчитывается при сохранении стоимости нефти по 20 долларов за баррель. При этом, согласно бюджетному правилу, использовать средства из ФНБ для целевой поддержки экономики нельзя, их можно направить лишь для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

Rootsi
Предположим , что хватит до 2024, а дальше что? Если нефть будет стоить столько сколько сейчас. Постеснялись чудо-псевдоминистры уточнить. Хорошую экономику дедушка построил за 20 с лишним лет. Кризисы и падение национальной валюты аккурат почти каждые 5 лет. И ещё смеет, что не время его менять
kоt-idiot
ржачно. 7 трлн хватит до 2024 года. но 2 трлн из них мы уже задействовали на прошлой неделе. Не, ну потреотня то наверное скорей всего схавает, и дальше будет стучать лбами во славу "гениального" менеджера многоходовочника.
260974781
⚠ Многоразовая антивиpусная маска PITTA MASK для эффективной защиты оpганов дыхания. ⇨ https://is.gd/covidmsk
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний