В Петербурге после серии обысков обезглавили агентство занятости иностранцев. К директору заходили вместе с ФСБ

Директора аутстаффинговой компании задержали по делу об организации незаконной миграции в Петербурге. Вместе с ней под следствием оказались четверо подчинённых.
Об итогах серии обысков, которые прошли накануне, 23 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В статусе подозреваемых оказались 54-летняя руководитель частного агентства занятости, её 56-летний подчинённый и три сотрудницы в возрасте от 20 до 36 лет. Они задержаны на двое суток. По данным «Фонтанки», ещё одна бывшая сотрудница проходит по делу свидетелем.
На сайте агентства его гендиректор рассказывает, что на протяжении девяти лет вместе с командой решает вопросы кадрового сопровождения иностранного персонала. Рабочей силой обеспечивают через аутстаффинг — иностранцы фактически работают на предприятиях, с которыми заключён договор, но официально оформлены в агентстве, которое обязуется нести за них юридическую ответственность.
Полиция располагает информацией о подобных договорах с 19 крупными городскими производствами, сотрудников для которых по большей части легализовывали незаконно. По предварительным данным ведомства, благодаря подозреваемым с марта 2022 года не менее 1,5 тысяч мигрантов смогли остаться и найти работу в Петербурге в обход закона.
По данным «Фонтанки», в среду сотрудники главного следственного управления и управления уголовного розыска полицейского главка совместно со службой по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ обошли с обысками без малого двадцать адресов. Изъяты техника и рабочая документация.