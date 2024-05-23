В Петербурге после серии обысков обезглавили агентство занятости иностранцев. К директору заходили вместе с ФСБ

Директора аутстаффинговой компании задержали по делу об организации незаконной миграции в Петербурге. Вместе с ней под следствием оказались четверо подчинённых.



Об итогах серии обысков, которые прошли накануне, 23 мая сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В статусе подозреваемых оказались 54-летняя руководитель частного агентства занятости, её 56-летний подчинённый и три сотрудницы в возрасте от 20 до 36 лет. Они задержаны на двое суток. По данным «Фонтанки», ещё одна бывшая сотрудница проходит по делу свидетелем.

