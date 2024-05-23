«Справедливая и разумная». Что сказал министр Силуанов о прогрессивной шкале НДФЛ

Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц. Об этом в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы РФ в четверг, 23 мая, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
По его словам, это необходимо, чтобы «наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями». Министр сообщил в Госдуме, что все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут «на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прогрессивная шкала «должна быть справедливой», не должна коснуться участников СВО, которые «защищают страну и ее граждан, получают вознаграждение за подвиги». Министр финансов Антон Силуанов идею поддержал.
Как отметил Силуанов, справедливая налоговая система должна «обеспечивать поступление ресурсов для решения масштабных государственных задач социально-экономической сферы, стимулировать инвестиционную активность компаний, поддерживать здоровую конкуренцию, создавать равные условия хозяйствования». Кроме того, он добавил, что Минфин предлагает расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, и в первую очередь в высокотехнологичные проекты.
В марте президент РФ Владимир Путин допустил переход к «более справедливой» системе прогрессивного налогообложения в России и заявил, что общество воспримет это нормально. О «более справедливом» распределении налогового бремени он говорил и в своем послании Федеральному собранию 29 февраля. Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле заявил, что в стране «назрела необходимость налоговой донастройки».
По мнению чиновников Минфина, внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ и предоставление налоговых льгот малоимущим может существенно повлиять на распределение налоговой нагрузки в России. Прогрессивная шкала налогообложения предусматривает, что более высокие доходы облагаются налогом по более высокой ставке, что позволяет перераспределять доходы от богатых к бедным. Налоговые льготы для малоимущих могут помочь снизить бремя налогообложения для тех, кто больше всего в этом нуждается, и повысить доходы населения.
Финансовый советник, основатель «Клуба глав семей» Алексей Родин считает, что в рамках реформы могут даже отменить (то есть ввести ставку в 0%) подоходный налог для тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч рублей в месяц. Максимальная же ставка может достичь 40% для сверхбогатых людей при доходах свыше
Сейчас базовая ставка НДФЛ — 13%. Если доход россиянина превышает