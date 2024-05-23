«Справедливая и разумная». Что сказал министр Силуанов о прогрессивной шкале НДФЛ

Минфин РФ будет предлагать разумную прогрессию по налогу на доходы физических лиц. Об этом в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы РФ в четверг, 23 мая, заявил глава ведомства Антон Силуанов.



По его словам, это необходимо, чтобы «наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями». Министр сообщил в Госдуме, что все дополнительные доходы от расширения прогрессии по НДФЛ пойдут «на социальные цели, решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги».

