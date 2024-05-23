Несколько человек погибли при обвале сцены на предвыборном митинге в Мексике

В результате обрушения сцены на предвыборном выступлении кандидата от партии «Гражданское движение» Лорении Каннавати в мэры мексиканского города Сан-Педро пострадали 50 человек, пятеро погибли. Об этом 23 мая пишет La Jornada со ссылкой на губернатора штата Нуэво-Леон Самуэля Гарсию.
Во время агитационного мероприятия на сцене находился также кандидат в президенты Мексики от «Гражданского движения» Хорхе Альварес Майнес. На кадрах видно, как мощный порыв ветра обрушил на выступающих стоящий за их спинами большой экран, на котором тогда проецировался логотип партии.
Когда декорации начали рушиться, кандидаты смогли пробежать под ними, серьезных ранений они не получили. Об этом написал кандидат Майнес. Позже он уточнил в своих соцсетях, что возвращается на место происшествия для оказания помощи раненым.
Митинг проходил на бейсбольном стадионе El Obispo и уже подходил к концу, политикам оставалось только попрощаться с публикой. Затем на сцену должна была выйти музыкальная группа Bronco, чей концерт должен был завершить мероприятие.
Ранее президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор сообщал о минимум 4 погибших и 15 пострадавших.
UPD: Позже появилась информация, что число жертв выросло до девяти.