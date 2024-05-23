Несколько человек погибли при обвале сцены на предвыборном митинге в Мексике

В результате обрушения сцены на предвыборном выступлении кандидата от партии «Гражданское движение» Лорении Каннавати в мэры мексиканского города Сан-Педро пострадали 50 человек, пятеро погибли. Об этом 23 мая пишет La Jornada со ссылкой на губернатора штата Нуэво-Леон Самуэля Гарсию.

Во время агитационного мероприятия на сцене находился также кандидат в президенты Мексики от «Гражданского движения» Хорхе Альварес Майнес. На кадрах видно, как мощный порыв ветра обрушил на выступающих стоящий за их спинами большой экран, на котором тогда проецировался логотип партии.