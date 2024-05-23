Дело о крупнейших в истории России взятках. Обвиняемый — бывший глава районного следственного отдела СКР

Уголовное дело о крупнейших в истории современной России взятках дошло до суда, пишет 23 мая «Коммерсантъ».

Обвиняемый — бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев. Ему вменяют десять эпизодов получения взяток, их сумма — более полутора миллионов долларов и 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей), плюс, по версии следствия, он пытался обогатиться еще на 1,3 млн долларов. Итого: 10 эпизодов по части 6 статьи 290 УК, четыре приготовления к получению взятки (часть 1 статьи 30, часть 6 статьи 290 УК) и превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК).

По данным СКР, его сообщником выступала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Ей вменяется одна взятка, превышение должностных полномочий, а также фальсификация доказательств по уголовному делу (часть 3 статьи 303 УК РФ).



«Дело было возбуждено по заявлению хакера Марка Бергмана, кроме того, показания на следователя Тамбиева дал адвокат Роман Мейер, оформивший явку с повинной», — отмечается в публикации.



Материал в отношении Мейерa по статье 291.1 УК (обвинению в посредничестве во взяточничестве) выделен в отдельное производство. Адвокат, по версии следствия, под видом оказания юридической помощи выманивал деньги у своих клиентов — участников хакерской группировки Infraud Organization. Они создали в даркнете маркетплейс, где торговали украденными данными банковских карт и номеров социального страхования иностранцев, в основном граждан США.



Летом 2020 года к одному из хакеров вломились пять человек под видом сотрудников ФСБ во главе с реальным полковником МВД Ярославом Суковицыным и забрали деньги и ценности на 5 млн рублей. Адвокат Мейер обратился за помощью к Тамбиеву, возглавлявшему тогда Мещанский следственный отдел СКР. Тот посодействовал в возбуждении дела о грабеже и получил полмиллиона рублей. Затем получение взяток через адвоката, по данным ГСУ СКР, поставили на поток: Тамбиеву заплатили 2,5 млн рублей за передачу дела о грабеже из полиции в СКР, а затем хакер дал ему еще 250 тыс. долларов, чтобы следователи не заметили его незаконную хакерскую деятельность, а потом еще 350 тыс. долларов за предоставление госзащиты и т.д. Когда в январе 2021 года хакеры стали фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса Unicvv, дело попало в производство следователя Кристины Ляховенко из следственного отдела по Тверскому району. А возглавлял отдел Тамбиев. За избрание хакерам домашнего ареста вместо заключения под стражу, по данным следствия, обвиняемые через адвоката Мейера заплатили Тамбиеву 590 тыс. долларов и 750 тыс. рублей. На флешках и жестких дисках хакеров нашли данные о криптокошельках с астрономической суммой — 5212,9 биткойнов. Вместо ареста этих денег Тамбиев, по версии СКР, предложил обвиняемым поделить их поровну и часть полученного передал Кристине Ляховенко и своему заместителю Дмитрию Губину, который сейчас находится в розыске.

