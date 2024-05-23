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    Пешеходам повезло. Эпичная мотопогоня в Красном Селе попала на камеры

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    Накануне на перекрестке на улице Юных Пионеров в Красном Селе мотоциклист чуть не сбил пешеходов. Прекратила гонку опора дорожного знака.

    Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

    Судя по записи с камер, мотоциклист пытался проехать между пешеходами, которые в этот момент спокойно переходили дорогу. Не придумав ничего лучше, мужчина завернул вместе с пешеходами на тротуар, но на пути встал дорожный знак. Мужчина вылетел из мотоцикла, после чего, предположительно, его задержал полицейский, от которого байкер, вероятно, и пытался удрать.

    В конце апреля пьяный мотоциклист сбил ребенка на мопеде и уехал. По информации «Фонтанки», за последние полтора года мужчину 38 раз привлекали за нарушение правил дорожного движения. Практически все штрафы — за превышение скорости.

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