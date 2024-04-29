Под Петербургом пьяный мотоциклист сбил ребёнка на мопеде и уехал. За ним без малого 40 штрафов

Поездка на мопеде обернулась тяжёлыми травмами для юного и самостоятельного жителя Кировского района Ленинградской области. Ему не уступил дорогу местный гонщик.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 апреля, авария произошла на улице Есенина в Назии накануне в шестом часу вечера. 33-летний местный житель на мотоцикле «Минск» выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу 11-летнему школьнику на Yamaha Jog.

Помогать сбитому мужчина не стал.

«После ДТП мотоциклист с места происшествия скрылся, но позже был задержан», — сообщили в ведомстве. Как отмечают, его нашли с внешними признаками алкогольного опьянения.