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    Под Петербургом пьяный мотоциклист сбил ребёнка на мопеде и уехал. За ним без малого 40 штрафов

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    Поездка на мопеде обернулась тяжёлыми травмами для юного и самостоятельного жителя Кировского района Ленинградской области. Ему не уступил дорогу местный гонщик.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 апреля, авария произошла на улице Есенина в Назии накануне в шестом часу вечера. 33-летний местный житель на мотоцикле «Минск» выехал с прилегающей территории и не уступил дорогу 11-летнему школьнику на Yamaha Jog.

    Помогать сбитому мужчина не стал.

    «После ДТП мотоциклист с места происшествия скрылся, но позже был задержан», — сообщили в ведомстве. Как отмечают, его нашли с внешними признаками алкогольного опьянения.

    По информации «Фонтанки», за последние полтора года мужчину 38 раз привлекали за нарушение правил дорожного движения. Практически все штрафы — за превышение скорости.

    Пострадавшего мальчика привезли в больницу родители. После поездки без взрослых, шлема и мотоэкипировки он госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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