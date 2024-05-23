«Ъ»: более сотни участников СВО заявились на праймериз «Единой России» в парламенты регионов

103 участника специальной военной операции заявились на праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Законодательных собраний. Это 3,2% от общего числа претендентов, пишет «Ъ» в четверг, 23 мая.

Выборы в региональные парламенты пройдут 8 сентября в 13 субъектах. По данным «Ъ», если смотреть в процентном соотношении, то наибольшее количество участников СВО заявилось на праймериз в Крыму. Так, из 222 претендентов, желающих баллотироваться в Госсовет республики от «Единой России», сразу 20 имеют боевой опыт (9%). В Заксобрание Севастополя хотят попасть 16 бойцов из 173 претендентов (9,2%). Некоторые из кандидатов мобилизованы.

Привлекает участников СВО и Мосгордума: 15 заявившихся из 356 человек (4,2%) принимали участие в боевых действиях на Украине. Половина из них — мобилизованные, некоторые прямо сейчас находятся на фронте. Еще трое — контрактники.

12 участников СВО заявились на праймериз в Туве — это 6,6% от общего числа кандидатов. При этом среди претендентов с боевым опытом нет ни одного члена партии. Вице-спикер Госдумы, экс-глава республики и член высшего совета ЕР Шолбан Кара-оол уже заявил о «давлении» на участников СВО. В тувинской ЕР его слова опровергли.

